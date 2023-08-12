В России выпустят видеоигру о затерянном в Горном Алтае городе

Первая в России видеоигра «Сердце Алтая» с видами и туристическими местами Республики Алтай появится уже в текущем году. Исследовательский геймплей позволит игрокам познакомиться с Плато Укок, Каракольской долиной, Акташским рудником и Чемальской ГЭС, рассказал ТАСС руководитель проекта, директор студии Aeroplan Games Данила Ермаков.

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«Первый эпизод планирую полностью показать уже на фестивале "Игропром" 7 и 8 октября на ВДНХ. В России, наверное, игра пока первая. Думаю, в мире тоже, так как данный регион никак не был представлен в играх. Игра будет включать в себя две части — "Затерянный город" и "Врата Шамбалы"», — рассказал Ермаков.

Он отметил, что в игре во всех подробностях будут воссозданы Акташский рудник, Акташский ретранслятор, Чемальская ГЭС, а также популярные среди туристов Плато Укок и Каракольская долина — их точные копии планируется проработать совместно с министерством туризма региона.

«Геймплей — исследовательский. Задача первого эпизода — познакомить игрока с культурой региона и отношением коренного населения к своему наследию, обычаям», — уточнил разработчик.

Согласно сюжету, главный персонаж — молодой блогер Арина Демидова отправляется в Республику Алтай, чтобы создать уникальный материал о затерянном городе. По словам Ермакова, эта «сакральная тайна» будет проявляться на протяжении всего второго эпизода, который логически связан с первым.

