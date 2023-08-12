В США назвали путь, который приведет Россию к лидерству в мировой торговле

Отказом от российских ресурсов Запад сильно поспособствовал развитию Северного морского пути (СМП). Россия наращивает свой флот танкеров ледового класса, компании планируют переводить свои перевозки на СМП, который имеет целый ряд преимуществ по сравнению с маршрутом через Суэцкий канал. Благодаря активному использованию Севморпути Россия вполне может занять доминирующие стратегические позиции в международной торговле, пишет американское издание Breitbart.

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«В середине июля Россия отправила в Китай две первые партии сырой нефти, еще четыре нефтяных танкера в настоящее время направляются тем же путем через Арктику, каждый из которых перевозит около 750 тыс. баррелей», — говорится в отчете OilPrice.

Северный морской путь по Северному Ледовитому океану примерно на 30% быстрее для российских грузов в Азию, чем маршрут через Суэцкий канал. Интерес к арктическому судоходству возрос также после инцидента с Ever Given в марте 2021 года, когда огромное грузовое судно, застряв в Суэцком канале, на несколько дней заблокировало большое количество международных перевозок, пишет издание.

По данным аналитиков OilPrice, Россия наращивает свой флот танкеров ледового класса, и некоторые российские компании уже выразили готовность перевести почти все свои перевозки на СМП. Журнал Nikkei Asia опубликовал подробный материал, в котором говорится, что СМП может стать катализатором радикальных перемен в перевозке грузов между Европой и Азией, так как из-за глобального потепления судам становится все легче ходить по Северному Ледовитому океану.

«По маршруту также легче ориентироваться, поскольку он не проходит через политически нестабильный Ближний Восток и не подвергается нападениям пиратов. Однако это дорого. Маршрут связан с дополнительными расходами, такими как наем российских ледоколов и строительство судов с особыми характеристиками», — отмечает Nikkei Asia.

Именно перспектива необходимости нанимать российские ледоколы на фоне активного развития СМП поможет России «занять доминирующие стратегические позиции в международной торговле», пишет Breitbart.

«Еще в 2019 году на конференции в Пекине российский президент Владимир Путин выступил в поддержку идеи связать СМП с китайской инициативой "Один пояс — один путь", в результате чего Китай сможет получить более короткий и стратегически надежный маршрут отправки товаров в Европу. Япония и Южная Корея тоже могли бы извлечь выгоду из СМП, что в конечном итоге может привести к тому, что значительная доля мирового судоходства окажется под стратегическим контролем Москвы и Пекина», — резюмируется в публикации.

