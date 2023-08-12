ВС РФ разгромили военный аэродром под Ивано-Франковском

За прошедшие сутки российские войска поразили живую силу и военную технику ВСУ в 126-ти районах проведения спецоперации. В частности, был нанесен групповой удар по военному аэродрому в Ивано-Франковской области, а под Ореховом уничтожен передовой командный пункт 10-го армейского корпуса ВСУ, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«11 августа Вооруженными силами РФ нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по военному аэродрому в районе населенного пункта Коломыя Ивано-Франковской области. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — сообщил Конашенков.

На Купянском направлении, по его словам, российские военные за сутки отразили восемь атак, уничтожив до 70-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и самоходную гаубицу «Гвоздика». На Донецком направлении были успешно отражены семь атак ВСУ, ликвидировано более 110-ти военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две гаубицы Д-30 и склад боеприпасов. На Краснолиманском направлении отражены три атаки, противник потерял около 90 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа и гаубицу Д-20.

На Южно-Донецком направлении потери противника составили более 130-ти военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, а также РЛС производства США AN/TPQ-50. На Запорожском направлении уничтожено более 40 украинских военнослужащих, пять танков, две боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубица «Мста-Б». На Херсонском направлении в течение суток ликвидировано до 35-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, самоходная гаубица «Гвоздика» и РЛС США AN/TPQ-36.

Российские средства ПВО за сутки перехватили 29 украинских беспилотников. Кроме того, в районе Орехова Запорожской области был поражен передовой командный пункт 10-го армейского корпуса ВСУ, а вблизи Запорожья и Малой Токмачки уничтожены склады ракетно-артиллерийского вооружения и материально-технического обеспечения ВСУ.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 458 самолетов, 245 вертолетов, 5683 беспилотных летательных аппарата, 429 зенитных ракетных комплексов, 11249 танков и других боевых бронированных машин, 1144 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5853 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 12189 единиц специальной военной автомобильной техники», — уточнил Конашенков.