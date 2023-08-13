Акция недели: от АЛРОСА ждут хороших дивидендов

По итогам этой недели Индекс голубых фишек МосБиржи, в который входят 15 самых ликвидных российских акций, вырос на 2,04%. В плюсе было, естественно, большинство бумаг, входящих в его состав, но лучший результат показала АЛРОСА. По итогам пяти торгов ее акции прибавили 7,48%.

По сложившейся за последнее время традиции, главной как спекулятивной, так и инвестиционной идеей этого роста стали надежды на высокие дивиденды – на этот раз промежуточные. Ни в прошлом, ни в этом году компания дивидендов пока не платила, но в 2021-м выплаты составили 9,54 руб. на акцию летом и 8,79 руб. – осенью.

Учитывая, что на закрытие предыдущей недели акции АЛРОСА стоили 85,58 руб., при повторении таких выплат доходность выходила бы двузначной даже по итогам одной из них. При удержании же бумаг в течение года получалось бы и вовсе 21,4%.