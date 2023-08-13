Акция недели: от АЛРОСА ждут хороших дивидендов

По итогам этой недели Индекс голубых фишек МосБиржи, в который входят 15 самых ликвидных российских акций, вырос на 2,04%. В плюсе было, естественно, большинство бумаг, входящих в его состав, но лучший результат показала АЛРОСА. По итогам пяти торгов ее акции прибавили 7,48%.
По сложившейся за последнее время традиции, главной как спекулятивной, так и инвестиционной идеей этого роста стали надежды на высокие дивиденды – на этот раз промежуточные. Ни в прошлом, ни в этом году компания дивидендов пока не платила, но в 2021-м выплаты составили 9,54 руб. на акцию летом и 8,79 руб. – осенью.
Учитывая, что на закрытие предыдущей недели акции АЛРОСА стоили 85,58 руб., при повторении таких выплат доходность выходила бы двузначной даже по итогам одной из них. При удержании же бумаг в течение года получалось бы и вовсе 21,4%.
Некоторые надеялись именно на это, но более рационально настроенная публика говорила о промежуточных дивидендах в 6-7 руб. на акцию, что тоже неплохо. Скептики, впрочем, как всегда, говорили, что денег ждать нечего и некоторые даже «шортили» бумагу – впоследствии покрытие их коротких позиций только подстегнуло рост.
Оценить то, насколько реалистичны все эти ожидания, участники рынка надеялись очень скоро – уже в ближайший понедельник, 14 августа, должна выйти отчетность компании по МСФО. Какой она окажется, можно только гадать, но, как это нередко бывает, разгон котировок начался заранее. Так что при любой отчетности по факту публикации можно ожидать коррекцию.
«Мы ожидаем, что выручка компании составит 156,2 млрд руб., EBITDA – 64,9 млрд руб., - написали в пятницу аналитики ‘Велес Капитал’. – АЛРОСА не раскрывает какую-либо информацию уже более года, однако по данным Кимберлийского процесса за 2022 г. и оперативной статистике GJEPC Индии можно предположить, что продажи алмазной продукции компании в прошлом и первой половине текущего года сохранились на достойном уровне. Мы полагаем, что компания по итогам 1-го полугодия 2023 г. получит положительный свободный денежный поток, позволяющий осуществить промежуточные дивидендные выплаты, однако их размер оценить затруднительно по причине высокой волатильности показателя FCF и неопределенности относительно коэффициента дивидендных выплат».
В то же время УК «Доход» ожидает, что 19 октября будет закрыт реестр под дивиденды размером 6,79 руб., а 4 июля 2024 года – под точно такую же выплату. Это, понятное дело, по сути своей, пока лишь гадания. Но при цене закрытия этой недели в 91,98 руб. такие суммы (без учета налогов и реинвестирования) на горизонте в год соответствуют 14,8%.