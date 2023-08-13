«Калашников» разработал укороченный автомат под патрон НАТО

Концерн «Калашников» разработал укороченный автомат АК-19 под патрон НАТО 5,56 на 45 мм. Компактный автомат представлен в демоцентре «Калашникова», сообщает РИА Новости.

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Ранее концерн произвел «длинную» версию автомата АК-19 под тот же патрон. Кроме того, винтовка Чукавина, созданная «Калашниковым» на смену снайперской винтовке Драгунова, тоже разработана под два патрона: отечественный винтовочный 7,62 на 54 мм и натовский 7,62 на 51 мм.

«Автомат Калашникова АК-19 является новейшим экспортным образцом автомата Калашникова, разработанным под патрон 5.56х45 мм (принят на вооружение в странах НАТО и широко распространен в мире). Данная модель является вершиной развития системы АК и отличается от предыдущих поколений продуманной эргономикой, адаптацией к всесуточному применению и повышенной точностью и кучностью стрельбы», — говорится в описании на сайте концерна.

