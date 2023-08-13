Минус вертолет и 25 беспилотников ВСУ: Минобороны сообщило об успехах в СВО

За прошедшие сутки российские войска поразили живую силу и военную технику ВСУ в 137 районах проведения спецоперации. В частности, под Ореховом был поражен передовой командный пункт ВСУ, а в районе Первомайского — пункт управления беспилотниками. Кроме того, российские истребители сбили в воздухе украинский вертолет Ми-8, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«В районе города Орехов Запорожской области поражен передовой командный пункт 9-го армейского корпуса ВСУ. В районе населенного пункта Первомайское ДНР поражены: пункт управления беспилотными летательными аппаратами, а также живая сила и военная техника ВСУ. Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Брусовка ДНР сбит в воздухе вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов», — сообщил Конашенков.

На Купянском направлении, по его словам, российские военные за сутки отразили шесть атак противника, уничтожив более 60-ти украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, а также РЛС США AN/TPQ-36. На Донецком направлении были успешно отражены шесть атак ВСУ, ликвидировано более 300 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля. На Краснолиманском направлении отражена атака штурмовой группы 68-й «егерской» бригады ВСУ, противник потерял до 45-ти военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре пикапа, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и гаубицу Д-30.

На Южно-Донецком направлении потери противника составили до 80-ти военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубицы Д-20 и Д-30. На Запорожском направлении уничтожено более 40 военнослужащих, пять танков, пять БМП, три автомобиля, британская гаубица FH-70, две гаубицы «Мста-Б» и орудие Д-20. На Херсонском направлении в течение суток ликвидировано более 20-ти украинских военнослужащих, четыре автомобиля и артиллерийская система М777 производства США.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 458 самолетов, 246 вертолетов, 5708 беспилотных летательных аппаратов, 429 зенитных ракетных комплексов, 11274 танка и других боевых бронированных машин, 1144 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5862 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 12207 единиц специальной военной автомобильной техники», — уточнил Конашенков.