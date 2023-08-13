Нацбанк Украины объявил о готовности отменить фиксированный курс гривны

Руководство Национального банка Украины (НБУ) объявило о планах перейти от фиксированного курса гривны к американскому доллару к гибкому обменному курсу валют. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

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«После 18 месяцев фиксированного курса гривны к доллару Нацбанк готовится отказаться от временной меры и перейти к гибкому обменному курсу», — говорится в сообщении НБУ.

Регулятор также отметил, что решение о фиксированном курсе было оптимальным только для ограниченного определенным отрезком времени периода. Дальнейшее его использование «приводит к постепенной деградации бизнес-моделей и систем риск-менеджмента, стимулирует накопление валютных рисков», гибкость же курса «является дополнительным инструментом для адаптации экономики к изменению внутренних и внешних условий», подчеркнули в НБУ.

Регулятор также пояснил, что переход на гибкий курс можно расценивать как стратегию смягчения валютных ограничений. Колебания курса, по мнению НБУ, будут отражать изменения спроса и предложения валюты на рынке, ограничиваться же они будут как с помощью интервенций, так и корректирующими валютными ограничениями.

В начале 2022 года НБУ установил курс доллара на уровне 29,25 гривны, через полгода курс поднялся почти на 25%, до 36,57 гривны.