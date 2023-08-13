Отправленную на ремонт из зоны СВО технику начали проверять на радиацию

С поврежденными БМП и бронетранспортерами, прибывшими из зоны спецоперации, на российских заводах первыми начинают работать лаборанты, замеряющие радиационный фон техники. Эта процедура стала обязательной после сообщений о поставках на Украину боеприпасов с обедненным ураном, рассказала в эфире телеканала «Звезда» начальник лаборатории физико-механических испытаний Курганского машзавода Надежда Шумкова.

Статья по теме: Уран: бедный, но опасный «Проводим замеры радиационного фона по каждой единице спецтехники отдельно. Пять-десять замеров делаем. Превышений радиационного фона, мощности дозы излучения вблизи контролируемых объектов, не установлено. Таких случаев не было», — рассказала Шумкова. Такие замеры проводятся несмотря на то, что перед поступлением на ремонтный завод технику уже проверили в зоне СВО.