«Превышает территорию Монако»: Сбер назвал площадь всех своих зданий

Совокупная площадь всех возведенных Сбером объектов в Москве, Крыму, на Алтае и в Индии достигла 3,1 млн кв. метров, что превышает территорию Монако. Только в 2022 году банк построил 163,5 тыс. кв. метров новой недвижимости, сообщили в пресс-службе кредитной организации по случаю Дня строителя.

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«Сегодня в активе строителей Сбера — штаб-квартира банка в Москве, офис в Индии, пятизвездочные курорты Mriya Resort & SPA в Крыму и "Манжерок" на Алтае, центры обработки данных, умные интерактивные фонтаны и многие другие уникальные объекты по всей стране», — сообщили в пресс-службе.

Так, например, штаб-квартира банка на Кутузовском проспекте в Москве состоит из пяти корпусов, и этот деловой кластер неоднократно становился лауреатом самой престижной премии РФ в области дизайна бизнес-пространств и общественных интерьеров Best Office Awards. Курорт Mriya Resort & SPA занимает 64 гектара земли в 28 км от Ялты и «неоднократно признавался лучшим в мире оздоровительным курортом». Всесезонный курорт «Манжерок» на Алтае в 2022 году получил туристический «Оскар», став лауреатом премии «Горы России» сразу в двух номинациях: «Лучший в России горнолыжный курорт для семейного отдыха» и «Инвестиционный проект года». Кроме того, с 2016 года банк дарит жителям российских городов интерактивные умные фонтаны — их уже 24 по всей стране, отметили в Сбере.

«В каждый объект, который строит Сбер, мы вкладываем не только силы, но и душу. Это вдохновляющий, созидательный труд, когда из хаоса шаг за шагом рождается гармония и красота. Наша задача — создавать не просто качественные, современные и безопасные, но обязательно комфортные, дружелюбные к человеку, красивые объекты с благоустроенной территорией и заботой не только о людях, но и об окружающей среде», — отметил вице-президент, директор Департамента строительства Сбера Василий Чеканов.

