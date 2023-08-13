Путин назвал «локомотив» российской экономики

Президент РФ Владимир Путин поздравил строителей с профессиональным праздником, который традиционно отмечается во второе воскресенье августа. В своем обращении, опубликованном на сайте Кремля, он назвал строительную отрасль одним из локомотивов национальной экономики.

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«Сегодня, несмотря на сложившуюся непростую ситуацию, строительная отрасль демонстрирует свою эффективность, во многом определяет устойчивость и стабильность рынка труда, по праву считается одним из локомотивов национальной экономики», — говорится в поздравлении Путина.

По его словам, рост объемов жилищного строительства и реализация масштабных инфраструктурных проектов в стране происходят благодаря «широкому внедрению передовых технологий, инженерных разработок и грамотным управленческим решениям». Особенно президент оценил большую и самоотверженную работу строителей, направленную на восстановление новых регионов РФ.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин, поздравляя строителей с праздником, тоже отметил ключевую роль отрасли в экономике страны. По его данным, в 2022 году в России было введено в эксплуатацию 102,7 млн кв. метров жилья, отремонтировано более 50 тыс. многоквартирных домов.

«Важно не снижать набранные темпы и завершить 2023-й с показателями не ниже прошлого года, увеличивать градостроительный потенциал, укреплять технологическую независимость, наращивать производство стройматериалов, внедрять инновационные разработки и решения. Продолжить работу по созданию единой цифровой среды, переводу в электронный вид услуг, сокращению сроков инвестиционно-строительного цикла. И конечно, особое внимание уделять восстановлению и возведению жилищной, транспортной и социальной инфраструктуры в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях», — подчеркнул Мишустин.

