«Расшатанные нервы»: между Польшей и Украиной начинает расти напряжение

С начала конфликта на Украине Польша была одним из самых стойких ее сторонников, предоставляя военную и экономическую помощь, принимая миллионы беженцев, отстаивая позицию Киева на международных форумах и превращая свою территорию в основной канал поставок западного оружия. Однако, когда намерения Варшавы приостановить импорт украинского зерна с целью защиты интересов своих фермеров Киев встретил с упреком, в их отношениях стало расти напряжение, пишет The Washington Post.

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Польские и украинские официальные лица вступили в открытое противостояние после заявления советника по внешней политике президента Польши о том, что Киеву «стоит начать ценить ту роль, которую Варшава играла для него в последние месяцы и годы». Это замечание стало ответом на растущий между странами спор по поводу экспорта украинского зерна в Польшу, в котором премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал действия Варшавы «недружественными и популистскими».

По соглашению, заключенному при посредничестве Евросоюза, Польше, Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии разрешено блокировать импорт украинского зерна для защиты отечественных фермеров, но при этом разрешать зерну пересекать свои территории в другие страны. Срок действия соглашения истекает 15 сентября, и польские власти призвали продлить эти ограничения. Однако для украинских производителей экспорт по суше дальше, чем в соседние страны ЕС, резко увеличивает транспортные расходы. Поэтому министр сельского хозяйства Украины Николай Сольский настаивает на скорейшем снятии этих ограничений.

Замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский признал, что «отношения с Украиной в настоящее время не самые лучшие», подчеркнув, что это не дает Киеву права нападать на своих союзников». Пытаясь сгладить конфликт по поводу зерна, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «политические моменты» не должны портить отношения между двумя странами и «обязательно нужно дать эмоциям остыть».

«Этот спор и напряжение указывают на истощение и расшатанные нервы, поскольку российско-украинский конфликт приближается к 18-месячной отметке, что вызывает тревогу у некоторых наблюдателей», — говорится в публикации.

Поскольку фермеры являются основной избирательной базой для правящей в Польше партии «Право и справедливость», вопрос о зерне стал особенно спорным для польского правительства, которому этой осенью предстоят выборы, подчеркивает The Washington Post.

