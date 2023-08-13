Синоптик спрогнозировал продолжительный купальный сезон на Черном море

Бархатный сезон на черноморских курортах России в этом году будет продолжительным — комфортная температура в море сохранится как минимум до 10 октября. Позже сезон может быть еще продлен, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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«Бархатный сезон будет включать первую декаду октября точно, потому что деятельный слой моря сейчас хорошо прогрет. Возможно, чуть позже я продлю его, в кавычках, до середины октября», — рассказал Вильфанд.

По его данным, в Анапе сейчас температура моря составляет плюс 25 градусов, в Сочи — плюс 27 градусов, в Туапсе и Геленджике — плюс 28 градусов.

