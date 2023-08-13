Синоптик спрогнозировал продолжительный купальный сезон на Черном море

Бархатный сезон на черноморских курортах России в этом году будет продолжительным — комфортная температура в море сохранится как минимум до 10 октября. Позже сезон может быть еще продлен, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Бархатный сезон будет включать первую декаду октября точно, потому что деятельный слой моря сейчас хорошо прогрет. Возможно, чуть позже я продлю его, в кавычках, до середины октября», — рассказал Вильфанд.
По его данным, в Анапе сейчас температура моря составляет плюс 25 градусов, в Сочи — плюс 27 градусов, в Туапсе и Геленджике — плюс 28 градусов.