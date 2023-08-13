Спасатели эвакуировали из зоны подтопления более 2 тыс. жителей Приморья

В результате сильных дождей и разлива рек на юге Приморья оказались отрезаны 28 населенных пунктов, затоплены 4,3 тыс. жилых домов и 5,6 тыс. приусадебных участков. С подтопленных территорий эвакуированы уже более 2 тыс. человек. В Уссурийском, Октябрьском и Надеждинском муниципалитетах без света остаются десятки многоквартирных и сотни частных домов, сообщили в ГУ МЧС России по Приморскому краю.

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«В 16-ти муниципальных образованиях Приморского края затоплено: 4368 жилых домов, 5654 приусадебных участка, 43 участка автомобильных дорог, отрезано 28 населенных пунктов. Организована работа 9 лодочных переправ. Всего более 2 тыс. человек эвакуировано из затопленных домовладений, 405 из которых дети. На территории края развернуты и функционируют 13 пунктов временного размещения, в которых размещены более 550 человек, в том числе свыше 160 детей. В Уссурийском, Октябрьском и Надеждинском муниципальных образованиях без электроснабжения остаются 70 многоквартирных и 1129 частных жилых домов», — сообщили в МЧС.

С 9 по 11 августа на юге Приморья выпало до 188 мм осадков. Это вызвало подъем уровня воды в реках и подтопления. Уссурийск и Спасск-Дальний стали одними из наиболее пострадавших от стихии. Всего на ликвидации последствий паводка в Приморье задействовано более 650 сотрудников МЧС и 205 единиц техники. Дополнительная группировка спасателей прибыла в Уссурийск из Хабаровска. Они привезли с собой самосвалы, погрузчик, трал и экскаватор для проведения работ по отсыпке дорожного полотна, возведению защитных дамб и других аварийно-спасательных работ.

«Уровень воды в реке Раздольная уменьшился на 11 см. Общий уровень воды в городе за последний час снизился на 3 см. В дальнейшем ожидается увеличение темпов снижения общего уровня воды», — сообщила в Telegram-канале администрация Уссурийска.

Ранее там рассказали, что нынешний паводок стал самым мощным для города за последние 10 лет.

