Тропа к Татищеву

Татищев довольно-таки широко знаком нашим современникам как автор «Истории Российской с древнейших времен» (и дописанной до 1577 года). Кто-то вспомнит о его заграничных поездках, в основном с той стороны, что он активно занимался там своим образованием.

Но наряду со значительными историческими трудами и впереди них, Татищев был, сначала, военным, получившим ранение во время Полтавской битвы прямо подле Петра I, и весьма крупным государственным деятелем, дипломатом, юристом, а также ученым весьма разносторонним, энциклопедистом, предшественником в этом качестве Ломоносова, и кстати составителем первого русского энциклопедического словаря («Лексикона», дописанного до слова «Ключник» ).

Можно назвать его и одним из первых русских экономистов (Наряду со старшим современником Иваном Посошковым, автором «Книги о скупости и богатстве»), по преимуществу практиком, но и автором «Рассуждения о ревизии поголовной» с описанием мер по умножению государственных доходов. В первую же очередь отношение Татищева к экономической деятельности проявилось в организации горно-заводского дела на Урале и в реорганизации монетного дела в России. Он и инженер с квалификацией инженера-артиллериста, а позднее инженер-проектировщик высшего уровня, по чьим проектам строились и заводы, и города.

Как организатор горно-заводского дела (в должности начальника казенных горных заводов и на других постах) Василий Татищев стоит никак не ниже знаменитых Демидовых, а по широте деятельности и выше. Как стоит он выше и в радении об общей пользе, от чего пошли конфликты, след которых тянулся потом за ним всю жизнь.

Но почему мы вспоминаем нынче о Татищеве? На первой полной неделе августа Василий Никитич, чей организаторский талант отмечен выше, собрал на подмосковной земле весьма представительную группу из губернаторов Московской и Свердловской областей Андрея Воробьева и Евгения Куйвашева, главы комитета ГД по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова и председателя РВИО Владимира Мединского, главы Екатеринбурга Алексея Орлова, представителей городских властей Москвы и Солнечногорска, а также активистов Уральского землячеств в Москве во главе с Владимиром Страшко (предправления ПАО «ЦМТ»).

Именно на территории нынешнего городского округа Солнечногорск находится могила Василия Татищева, неподалеку от бывшего тут когда-то его имения Болдино (прежде — Дмитровского уезда), на Рождественском погосте. А готовящееся празднование 300-летия Екатеринбурга, чтущего Татищева как своего основателя (как и Пермь, и Ставрополь-на-Волге, нынешний Тольятти), подтолкнуло — с помощью общественной энергии — деятельность региональных и городских властей, направленную на обустройство километрового с лишним пути к могиле выдающегося российского деятеля.

Пути, который без этого благоустройства преодолевался прежде с немалым трудом по полевой и лесной тропке, шедшей по сложному рельефу, а перед самым погостом нырявшей в глубокий овраг. Теперь над этим оврагом мост, служащий частью удобнейшей пешеходной дороги в виде установленного на невысоких сваях настила. Даже эта дорога порой довольно круто взбирается вверх, но при этом заботливо подставляет под каждый шаг ступеньку.

А людей, шедших по ней 8 августа, было немало. После торжественной части у входа на «Татищевскую тропу» по случаю ее открытия, они отправились к месту упокоения В. Н. Татищева, где на старинном, затерянном в лесу погосте была отслужена заупокойная лития. Василий Татищев продолжает служить Отечеству, ведь его дела и пример достойны изучения и способны дать реальные полезные уроки ныне живущим, и детям нашим и внукам.

Отныне отправиться в путь по дороге российской истории в этом месте можно в буквальном смысле слова. «Тропа» начинается на окраине деревни Шахматово (известная любителям биографий А. Блока и Д. Менделеева одноименная усадьба находится примерно в получасе езды на машине в деревне Тараканово) в сторону Рождественского погоста.

Отдыхая на скамеечках после подъемов, будешь вчитываться в иллюстрированные рассказы о деятельности Татищева, размещенные тут же на досках, и поражаться многообразию сторон его деятельности. Сама могила с каменным надгробием в виде саркофага была на века утеряна и обнаружена только в 70-е годы XX века. Интерес к Татищеву и понимание его значения растет, а примеры из его жизни и деятельности и его мысли становятся только актуальнее.