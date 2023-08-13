В Германии обанкротился застройщик с десятками проектов по всей стране

В немецком Нюрнберге три компании из четырех, входящих в Project Group, объявили о банкротстве. Застройщик, планировавший миллиардные проекты по всей Германии, заявил об огромном росте стоимости строительства и отсутствии покупателей, которые могли бы и захотели бы заплатить за жилье такую цену, пишет газета Die Neue Westfälische.

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По данным юристов нюрнбергской фирмы Schultze & Braun, к настоящему времени три из четырех компаний, входящих в группу Project, подали заявления о банкротстве. Специалисты сейчас изучают возможность реорганизации холдинга, а также продолжения строительных проектов.

«По данным сайта группы компаний Project, на конец июня в Германии в стадии строительства или планирования находилось 120 проектов с объемом инвестиций €3,2 млрд», — говорится в публикации.

В заявлении арбитражного управляющего говорится, что «основной причиной банкротства является колоссальный рост стоимости строительства в результате конфликта на Украине и невозможность переложить это увеличение расходов на клиентов». В центре внимания группы компаний находятся агломерации Берлина, Мюнхена, Гамбурга, района Рейн-Майн, Рейнской области и Нюрнберга.

«По всей стране появляется все больше сообщений, что застройщики не могут продать готовые кондоминиумы и дома или реализуют их только спустя несколько месяцев, потому что покупатели не хотят или не могут их оплатить. Если застройщики попадают в финансовые трудности, косвенный ущерб затрагивает не только инвесторов и покупателей. Подрядчики тоже часто остаются с неоплаченными счетами», — отмечает Die Neue Westfälische.