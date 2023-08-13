Владимир Ефимов: больше 8 тыс запросов поступило в чат-бот для проверки самостроя за два года

Более 8 тысяч запросов направили москвичи, чтобы проверить объекты недвижимости на признаки самовольного строительства, в телеграм-бот «Самострой.net», запущенный в 2021 году. Об этом сообщил 12 августа заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Москва активно развивает цифровые инструменты, помогающие максимально упростить взаимодействие жителей столицы с городскими ведомствами. За два года горожане отправили более 8,3 тыс. запросов для проверки законности того или иного объекта недвижимости. В 626 случаях пользователи получили подтверждение о самострое», — сказал Владимир Ефимов.

В том числе, с января по июль 2023 года чат-бот обработал более 1,2 тыс. запросов, уточнил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров. «В 100 случаях признаки самовольных построек были подтверждены, эти объекты находятся на контроле у инспекторов ведомства», — добавил он.

Напомним, в сервис загружены сведения о земельных участках и объектах капитального строительства, которые находятся в собственности Москвы. Воспользоваться им можно через мессенджер Telegram, выбрав бот под названием «Самострой.net». Поиск ведется по кадастровому номеру объекта, его можно уточнить на сайте Роскадастра, введя нужный адрес в публичной кадастровой карте. По итогу проверки чат-бот выдаст ответ: есть у объекта признаки самовольной постройки или нет.

Проект создан Госинспекцией по недвижимости совместно с департаментом информационных технологий Москвы.

Москва является одним из лучших городов мира по оказанию электронных услуг. Напомним, столица постоянно тестирует новые инструменты, чтобы использовать современные технологии для решения городских задач и создания новых полезных сервисов.