ВС РФ предупредительным огнем остановили сухогруз, следовавший в украинский порт

Ранним утром в юго-западной части Черного моря патрульный корабль Черноморского флота «Василий Быков» обнаружил сухогруз «Сукра Окан» под флагом микронезийского государства Палау, следовавший в украинский порт Измаил. На требование остановки для досмотра на предмет перевозки запрещенных грузов капитан судна не отреагировал, тогда его остановили, открыв предупредительный огонь из автоматического стрелкового оружия, сообщили в пресс-службе Минобороны.

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«В целях досмотра сухогруза с борта патрульного корабля "Василий Быков" был поднят вертолет Ка-29 с группой российских военнослужащих. По результатам радиопереговоров, судно застопорило ход, досмотровая группа высадилась на сухогруз», — говорится в сообщении ведомства.

После завершения досмотра «Сукра Окан» отправился в порт Измаил, а корабли Черноморского флота продолжили патрулирование в назначенных районах, добавили в Минобороны.

