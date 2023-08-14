Аэропорт космодрома Восточный принял первое воздушное судно

Первый самолет приземлился в аэропорту космодрома Восточный; экипаж воздушного судна отработал подготовку к посадке с ограниченным использованием радотехничемких средств.

Об этом сообщает госкорпорация «Роскосмос».

«Самолет Ту-134 государственной авиации госкорпорации "Роскосмос" в ходе тестового полета приземлился в аэропорту космодрома Восточный для проверки технической готовности его взлетно-посадочной полосы», — указывается в сообщении.

Отмечается, что после непродолжительной стоянки и подготовки к повторном вылету самолет отправился в аэропорт Благовещенска.

«Экипаж отработал одно из упражнений по подготовке к заходу и выполнению посадки на аэродроме с ограниченным использованием радотехничемких средств захода на посадку», — отметили в госкорпорации.

В конце 2020 года был заключен госконтракт по строительству на Восточном аэродрома, который в будущем может стать международным. Единственным исполнителем работ выступило АО «Крокус». Аэропорт будет принимать и отправлять все типы пассажирских, транспортных и специализированных самолетов, в частности, Ан-124 и Ил-76.

На строительство выделено в общей сложности 35,3 млрд руб. Первый этап стоимостью 28 млрд руб. должен завершиться к 2025 году.