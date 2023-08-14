Американский политолог прогнозирует военный переворот на Украине

Многочисленные провалы в ходе контрнаступления ВСУ и ошибки в решениях президента Украины Владимира Зеленского могут привести к расколу в республике и военному перевороту.

Об этом изданию Asia Times заявил американский политолог, старший научный сотрудник Центра политики безопасности Стивен Брайен. По его мнению, авантюра с Артёмовском, оборона которого обошлась гибелью десятков украинских солдат и офицеров, может создать огромную внутреннюю проблему для главаря киевского режима.

«Сейчас никто не может точно сказать, поддерживает ли всё ещё армия своего президента, но чем ближе раскол в Киеве, тем вероятнее, что там произойдёт военный переворот и всё в свои руки возьмут ВСУ», – считает аналитик.

Кроме того, Брайен предупредил, что решение Зеленского назначить нового главу Минобороны вместо Алексея Резникова может иметь отрицательные последствия, так как кандидаты на этот пост неопытны, не имеют отношения к военным конфликтам, поэтом они лишь усугубят ситуацию на фронте.

Как ранее писал «Эксперт», бывший командующий Сухопутными войсками Польши, генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что ходе саммита НАТО в Вильнюсе представители альянса обрекли киевский режим Зеленского на полное уничтожение, не предоставив никаких гарантий безопасности.

