Аргентину может спасти только сумасшедший

В Аргентине состоялись президентские праймериз, на которых отсеивают заведомо слабых кандидатов на пост президента. В этот раз желание возглавить вторую по территории и третью по населению страну в Южной Америке изъявили 22 человека. Главные выборы президента самой южной из южноамериканских стран состоятся 22 октября и пройдут по привычной системе. Главой Аргентины станет кандидат, набравший более 45% голосов или 40%, но получивший при этом не менее чем 10-процентный отрыв от ближайшего соперника. Если же это никому не удастся, то главой государства станет во втором туре, который назначен на 19 ноября, тот из двух претендентов, кто наберет больше голосов. К исполнению обязанностей новый президент приступит в декабре.

Предварительные выборы, прошедшие за 2,5 месяца до президентских, являются надежным барометром, показывающим истинные настроения избирателей. Столь сложная система в Аргентине объясняется не только отсевом слабых кандидатов, которые не сумеют преодолеть 1,5-процентный порог, но и тем, что результаты опросов часто фальсифицируют и им нельзя доверять.

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Победу в праймериз неожиданно одержал конгрессмен Хавьер Милей, представляющий партию «Свобода наступает». Часто сравниваемый с Дональдом Трампом политик, по первой профессии, кстати, экономист, набрал, сообщает Bloomberg, после подсчета 96% бюллетеней 30,1% голосов. Он обошел главу пробизнесовской коалиции «Вместе за перемены» Патрисию Буллрич, которая вместе с Горацио Родригесом Ларретой набрала 28,3%; а также министра экономики из правящего сейчас перонистского блока Серхио Массу, за которого проголосовали 27,2%.

Неожиданные результаты предварительного голосования, по мнению политологов, объясняются нескрываемым недовольством аргентинских избирателей, уставших от 20-летнего экономического кризиса и суперинфляции, в которых, уверены они, виноваты главные политические партии страны. Милей же не относится ни к левым, ни к правым и является либертарианцем со всеми вытекающими отсюда последствиями. Не удивительно, что он обещает аргентинцам закрыть… Центральный банк Аргентины (причем, не просто говорит о закрытии, а обещает его сжечь за ошибки), заменить аргентинский песо американским долларом, максимально снизить государственные расходы и провести прочие суперрадикальные реформы. По мнению экономистов, выбор президентом Милея будет наихудшим результатом для рынков. Кстати, четыре года назад результаты праймериз привели к обвалу аргентинских рынков.

Победа Хавьера Милея, которого, между прочим, поддерживает экс-президент Бразилии Жаир Болсонару, может вызвать напряженность в отношениях Аргентины с Бразилией, Мексикой, Колумбией и Чили, у власти в которых находятся сейчас левые президенты. К слову, об отношении Милея к политике и политикам говорят его слова, произнесенные на митинге сторонников после объявления предварительных итогов голосования: «Политики не решение, они – проблема».

Независимо от того, кто станет осенью президентом Аргентины, ему придется незамедлительно сокращать расходы правительства и брать под контроль инфляцию. Действовать новому главе государства придется в условиях нестабильной политической обстановки и нависшей рецессии. К слову, за последние три четверти века в стране было как минимум 15 рецессий!

Проблем в аргентинской экономике, второй в Южной Америке после Бразилии, без преувеличения можно сказать - море. Для финансирования социальных программ и субсидий, кое как спасающих миллионы аргентинцев от голодной смерти, центробанк печатает все новые и новые миллиарды песо. Инфляция превышает 100% (115%)

В 2018 году во время правления президента Маурисио Макри Буэнос-Айрес получил от МВФ рекордный кредит в размере 44 млрд долларов. Несмотря на это инвесторы уверены, что без крупной девальвации песо – не менее чем на 20% не обойтись.

О Хавьере Милее в Аргентине заговорили в последние годы. Он привлек всеобщее внимание экстравагантной внешностью, боевым характером и острыми заявлениями на политических ток-шоу на телевидении и в соцсетях. Кроме уже упоминавшихся оригинальных реформ, Милей защищает право аргентинцев владеть огнестрельным оружием и намерен разрешить его свободное ношение, крайне негативно относится к абортам и выступает за торговлю человеческими органами. Правда, хватит ли ему в случае победы на выборах поддержки в Конгрессе (парламенте), чтобы проводить свои популистские экономические реформы, большой вопрос.

«Милей выступает с парой-тройкой сильных и четких идей и посланий, которые нравятся молодежи из среднего класса,- объясняет популярность Хавьера Милея президент социологической компании Magement & Fit Мариэль Форнони.- Еще больше его любят представители низших классов, где к нему относятся, как к рок-звезде».

«Люди, которые просят о кардинальных переменах, думают, что все настолько запутано, что изменить их может только сумасшедший», — отмечает политический аналитик Шила Вилкер. «Поэтому все негативные характеристики только добавляют ему очков».

Выборная стратегия Милея так же, как его программа, проста и примитивна.

«Если мы выйдем во второй тур, то победа будет за нами»,- заявил он в марте этого года в интервью Bloomberg News.

Впрочем, сейчас, после победы в праймериз, Хавьер Милей готов и к победе в первом туре. Готова к нему Аргентина или нет, станет ясно через три месяца.