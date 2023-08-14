«АвтоВАЗ» перезапустил производство Lada Largus на месяц раньше, чем планировалось

На «АвтоВАЗе» перезапустили производство универсалов Lada Largus.

Об этом сообщает пресс-служба автоконцерна. Начало сборки состоялось на месяц раньше запланированного срока, подчеркивается в пресс-релизе.

Отмечается, что в общей сложности в августе этого года предприятие собирается произвести 650 автомобилей Largus разных модификаций. Речь идет в том числе о машинокомплектах для опытной партии электромобилей Lada e-Largus, которая будет собрана в Ижевске до конца года.

Также в Тольятти изготовят несколько кузовов Largus, предназначенных для наладки технологического оборудования в Ижевске.

На прошлой неделе стало известно, что выпуск Lada Largus переносится из Тольятти в Ижевск, проект по переносу предполагается завершить во втором квартале 2024 года. Решение связано, среди прочего, с планами по загрузке первой линии конвейера в Тольятти, где в ближайшее время концерн нарастит производство автомобилей семейства Vesta.