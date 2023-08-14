Газовые успехи Европы оказались блефом

Слегка забытый в последние месяцы газ возвращается в список потенциальных угроз для глобальной экономики. Обращает на себя внимание то, что событие в далекой Австралии, напомнившее всем о газе, с которым все, казалось бы в порядке, если судить по ценам и наполненности подземных газовых хранилищ в Европе, еще даже не произошло и теоретически может вообще не произойти.

Спрос на «голубое топливо» в северном полушарии по-прежнему низкий. До начала отопительного сезона еще пара месяцев, но перспектива длительного прекращения работы на крупных австралийских заводах по производству сжиженного газа (СПГ) привела к резкому скачку цен на газ. При этом она наложилась на экстремальные погодные условия этим летом во многих регионах к северу от экватора, а также на проблемы, к сожалению, именно этим летом появившиеся и у ряда других крупных производителей газа, пишет Bloomberg.

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Потенциальные забастовки на австралийских СПГ-заводах – классический пример серьезной проблемы, появившейся не вовремя. В Австралии газовики никак не могут договориться с руководством о повышении зарплат на трех СПГ-заводах компаний Chevron Corp. и Woodside Energy Group Ltd., на которые приходится св. 10% мирового экспорта газа. Переговоры продолжатся на этой неделе, и никто не берется прогнозировать их результат. Для того, чтобы лучше представить угрозу, которую несут забастовки в Австралии мировому предложению газа, достаточно сказать, что по мощности эти заводы более чем в 2,5 раза превышают печально прославившийся в прошлом году СПГ-терминал в техасском Ньюпорте, который надолго вывел из строя сильный пожар прошлым летом и который немало поспособствовал побитию ценового рекорда по газу в Европе в конце августа 2022 года.

Сейчас ценам на газ даже после почти 40-процентного скачка на прошлой неделе далеко до августовских цен прошлого года, но всем хорошо сейчас уже знакомая волатильность газовых цен означает, что предстоящей зимой потребителям следует скорее всего ждать новых неприятных сюрпризов в счетах на газ. Причем речь идет, естественно, не только о населении, но и о промышленности, в первую очередь, об энергоемких отраслях типа металлургии, химического сектора, производства удобрений и так далее.

С особым вниманием за ходом переговоров в далекой Австралии сейчас следят в Азии, потому что из-за географии именно этот континент является основным потребителем австралийского газа. Не нужно быть крупным специалистом по газу, чтобы предсказать резкое обострение конкуренции за газ, если компромисс за столом переговоров так и не будет достигнут и в Австралии начнутся забастовки. При этом газовые цены, конечно, вырастут не только в Азии, но и в Европе.

По словам директора SyEnergy Consulting Клаудио Стуэра, если забастовки на СПГ-заводах Gorgon, Wheatstone и North West Shelf продлятся месяц, предложение сократится на 3 млн тонн СПГ или приблизительно на 44 газовоза. Больше всего пострадают Япония, Таиланд и Тайвань, обеспечивающие, по данным Independent Commodity Intelligence Services, почти четверть всего газового импорта за счет газа с этих трех австралийских заводов. Кроме этих стран, они обеспечивают 14% китайского импорта и 28% сингапурского.

Последствия перебоев с поставками газа из Австралии усиливает то обстоятельство, что с предложением газа проблемы сейчас почти везде. Например, снизился экспорт СПГ из России из-за недавно начавшейся плановой профилактики на двух крупных СПГ-заводах. Большую часть августа не работает из-за профилактических работ СПГ-завод в островном государстве в Карибском море Тринидад и Тобаго. Из-за аномальной жары и резкого роста внутреннего потребления прекратил почти весь экспорт сжиженного газа Египет. Как всегда, низкие из-за проблем с безопасностью поставки газа из Нигерии. Вообще третий квартал – традиционное время профилактических работ. Они пройдут на многих СПГ-заводах, включая еще один в Австралии – плавучий СПГ-завод Prelude, который производит 3,6 млн тонн сжиженного газа в год.

В случае забастовок в Австралии все опять бросятся за газом в Америку, которая сейчас является крупнейшим экспортером сжиженного газа. Но и здесь время не самое удачное, потому что в Мексиканском заливе, месте нахождения основной части американской СПГ-инфраструктуры, вот-вот начнется сезон ураганов. Причем, по мере роста температуры воды в океанах растет и вероятность роста числа сильных ураганов, которые наверняка выведут из строя на какое-то время значительную часть американских СПГ-заводов.

Напряжение на газовых рынках будет стремительно нарастать с приближением отопительного сезона. Рост цен на газ так же, как в прошлом году, заставит уйти со спотового рынка часть покупателей из бедных стран, включая Индию. Уже сейчас под вопросом присутствие на нем Пакистана, многонаселенной страны с хроническим дефицитом электроэнергии.

«Такая ситуация на дефицитном рынке СПГ может привести к обострению конкуренции за ограниченные поставки СПГ между главными региональными покупателями и резкому росту цен,- рассказывает о последствиях забастовок в Австралии Стуэр. - Для трейдеров это будет, конечно, праздник, потому что никто не знает, какими будут цены».