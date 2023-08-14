Экономисты вынесли вердикт экономике Германии

Согласно опросу экономистов, проведенному агентством Bloomberg 4-10 августа, немецкая экономика не восстановилась после зимней рецессии и не покажет в оставшиеся в этом году месяцы экономического роста.
Топтание на месте первой экономики началось еще во втором квартале. Экономисты Bloomberg прогнозируют для нее в лучшем случае ровную линию графика и в третьем квартале. Что же касается трех последних месяцев 2023 года, то они ждут чисто символический рост на 0,1%. Обращает на себя внимание, что всего лишь месяц назад такие же прогнозы на третий и четвертый кварталы были на 0,1% выше. Это свидетельствует о том, что ситуация в экономике Германии не улучшается.
Прогноз по немецкой экономике по итогам всего года не изменился – экономисты по-прежнему предсказывают падение ВВП по результатам всего 2023 года на 0,3%. В 2024 году перспективы первой экономики Европы оценивают более оптимистично: рост на 0,8%. Но все равно нынешний прогноз на следующий год хуже прогноза месячной давности, составлявшего 1,0%.
Не изменились и причины столь плачевного состояния немецкой экономики, последние пару десятилетий неизменно «вывозившей» экономику континента из всевозможных кризисов, а сейчас получившей малоприятное прозвище «больной Европы». Это и слабый спрос на немецкие товары в Китае, главном торговом партнере ФРГ; и все более ощутимая нехватка рабочей силы, особенно, квалифицированной; и жесткая монетарная политика ЕЦБ, продолжающего без особых успехов бороться с инфляцией при помощи повышения учетной ставки; и еще окончательно не прошедшие последствия прошлогоднего энергетического кризиса. С таким ворохом серьезных проблем не удивительно, что Германия стала единственной страной в Большой семерке (G7), которой МВФ прогнозирует в этом году спад экономики.
Завтра, кстати, должны быть опубликованы данные по августу одного из ключевых европейских экономических институтов, Центра европейских экономических исследований (ZEW). Ожидается, что в последнем летнем месяце продолжится снижение доверия инвесторов к Германии. Экономисты ждут от августовского отчета ZEW дальнейшего снижения ожиданий инвесторов под давлением высоких цен на энергию, продолжающегося роста учетной ставки в еврозоне и слабого спроса в масштабах всей планеты. Ужесточение условий выдачи кредитов также означает, что ждать рывка от Германии в предстоящие кварталы не приходится.