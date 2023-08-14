Экономисты вынесли вердикт экономике Германии

Согласно опросу экономистов, проведенному агентством Bloomberg 4-10 августа, немецкая экономика не восстановилась после зимней рецессии и не покажет в оставшиеся в этом году месяцы экономического роста.

Топтание на месте первой экономики началось еще во втором квартале. Экономисты Bloomberg прогнозируют для нее в лучшем случае ровную линию графика и в третьем квартале. Что же касается трех последних месяцев 2023 года, то они ждут чисто символический рост на 0,1%. Обращает на себя внимание, что всего лишь месяц назад такие же прогнозы на третий и четвертый кварталы были на 0,1% выше. Это свидетельствует о том, что ситуация в экономике Германии не улучшается.