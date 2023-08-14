Глава Минпромторга призвал предприятия ОПК готовиться к росту выпуска гражданской продукции

Занятые выполнением ГОЗ предприятия оборонно-промышленного комплекса должны заблаговременно прорабатывать планы по диверсификации, чтобы к моменту снижения военных заказов быстро восполнить объемы выпуска за счет гражданской продукции.

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Об этом в ходе пленарной сессии форума «Армия-2023» заявил вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, передает «Интерфакс».

«Что касается предприятий, работающих по верхней планке загрузки, здесь важно готовить проекты диверсификации загодя, как говорится "в стол" и на перспективу. Это позволит в момент снижения военных заказов восполнить объемы производства за счет быстрой организации выпуска продукции гражданского назначения», — заявил чиновник.

По его словам, предприятия, у которых есть резервы мощностей и кадровые ресурсы, должны активнее заходить в гражданские ниши, тем более что часть из них освободили ушедшие из РФ западные компании.