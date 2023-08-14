Глава «Росатома» сообщил, что госкорпорация вышла на второе место по запасам урана

Госкорпорация «Росатом», купившая Буденновское месторождение в Казахстане, вышла на второе место по запасам урана.

Об этом в ходе встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил гендиректор компании Алексей Лихачев, передает пресс-служба Кремля.

«Хочу вас поблагодарить за поддержку приобретения Буденновского месторождения в Казахстане. Мы уверенно вышли на второе место по запасам и входим в тройку по всем переделам в ядерном топливном цикле, лидерство это сохраняем», — сказал Лихачев.

Он отметил, что «Росатом» серьезно нарастил поставки в дружественные государства. «Это страны Азии, Китайская Народная Республика, Ближний Восток, Африка. Там у нас до 60-70% роста разных видов поставок в ядерно-топливном цикле», — уточнил глава госкорпорации, добавив, что западные рынки не представляются перспективными, в отличие от Ближнего Востока и Азии. «Там как раз хотят и наши технологии, и наши поставки. И в этом смысле мы, конечно же, наращиваем производство», — подчеркнул топ-менеджер.

Гендиректор «Росатома» рассказал, что за последние шесть лет численность работников предприятия увеличилась больше, чем на 100 тыс. Он отметил, что 60 тыс. сотрудников госкорпорации работают за рубежом, на международных проектах.