Главе Минобороны РФ показали модернизированный боевой вертолет Ми-28НМ

Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу осмотрел передовые авиационные разработки на форуме «Армия-2023».

Как сообщает телеканал «Звезда», представители предприятий ОПК продемонстрировали министру разработки авиадвигателей для беспилотников различного класса, показали перспективные авиационные средства поражения, а также представили новейшие самолеты и вертолеты ВКС.

Сергей Шойгу ознакомился с экспозицией современных образцов летательных аппаратов, среди которых модернизированный боевой вертолет Ми-28НМ и обновленная версия разведывательно-ударного вертолета Ка-52М с управляемыми авиаракетами «Вихрь-1» и новейшей управляемой ракетой «воздух — поверхность» «Изделие-305».

Кроме того, министру показали работу мобильного комплекса войскового ремонта самолетов, который может быть развернут в местах постоянного базирования авиационных частей и на оперативных аэродромах и обеспечивать в том числе ремонт двигателей.

По итогам осмотра техники Шойгу указал на необходимость разумного соотношения цены изделия и эффективности его применения. Глава российского оборонного ведомства подчеркнул, что современные средства поражения должны быть управляемыми и с повышенной помехозащищенностью.

Форум «Армия-2023» будет проходить с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре «Патриот», на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка в Московской области.