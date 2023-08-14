Группа «Основа» откроет термальный комплекс на месте бывшего магазина Decathlon в Петербурге

ГК «Основа» объявила о начале строительства двух термальных комплексов «Термолэнд» в Санкт-Петербурге и Новокузнецке.

Как пишет «Интерфакс», инвестиции в комплекс в Северной столице составят 750 млн руб., он заработает в середине 2024 года в ТРК «Лето» на Пулковском шоссе на площадях, которые ранее занимали магазины сети Decathlon. Площадь объекта, рассчитанного на 1,7 тыс. человек единовременно, составляет 10,5 тыс. кв. м, из них 5,5 тыс. кв. м будут под открытым небом.

На создание термального комплекса площадью 8,5 тыс. кв. м в Новокузнецке выделят 600 млн руб., он откроется в ТРЦ «Планета» летом 2024 года.

Сообщается, что «Основа» заключила пакетную сделку с девелопером Malltech. В настоящий момент стороны ведут переговоры об аналогичных совместных проектах в Перми, Красноярске и Новосибирске. В числе перспективных проектов также упоминается «Термолэнд» в московском районе Печатники площадью 6 тыс. кв. метров.

«В ближайшие 5 лет в планах компании открыть 50 комплексов федеральной сети "Термолэнд" в Московском регионе и крупнейших региональных городах России», — приводятся слова президента ГК «Основа» Александра Ручьева.

Для строительства своих комплексов компания рассматривает крупные помещения в торговых центрах, на площадях ушедших из РФ зарубежных брендов, а также отдельно стоящие здания с возможностью организации водных зон на прилегающей территории.