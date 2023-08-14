Курс доллара поднялся выше отметки в 100 рублей

Курс доллара США на Мосбирже утром 14 августа поднялся выше 100 рублей впервые с 23 марта прошлого года.

В 9:11 по мск курс доллара США составил 100,16 руб., что на 72,5 копейки выше закрытия предыдущих торгов, пишет «Интерфакс». Евро торговался на уровне 109,52 руб., подорожав на 74 копейки. Стоимость бивалютной корзины выросла до 104,37 руб.

По словам эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрия Бабина, давление на рубль продолжает оказывать дисбаланс между спросом на иностранную валюту и ее предложением. «Недостаточный приток валюты на внутренний рынок обусловлен сократившейся экспортной выручкой. Правда, ее восстановлению может способствовать подорожавшая нефть. Однако добровольное сокращение нефтяного экспорта РФ вместе со снижением спроса на него, а также санкционные и геополитические ограничения ослабляют эффект от роста котировок нефти», — рассказал аналитик, отметив, что импорт в то же время остается на относительно высоких уровнях, наблюдавшихся до весны 2022 года, поддерживает повышенный спрос на зарубежную валюту наряду с выводом средств за рубеж.

