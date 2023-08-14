Мантуров: обеспечение армии и флота – безусловный приоритет ОПК

Обеспечение потребностей российской армии и флота является безусловным приоритетом оборонно-промышленного комплекса страны.

Об этом на пленарной сессии форума «Армия-2023» заявил заместитель председателя правительства РФ, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, передаёт РИА Новости.

«Обеспечение потребностей российской армии и флота является безусловным приоритетом нашей оборонной промышленности», – подчеркнул он.

Как ранее писал «Эксперт», на форуме «Армия-2023» главе Минобороны РФ Сергею Шойгу показали модернизированный боевой вертолёт Ми-28НМ, обновленную версию разведывательно-ударного вертолёта Ка-52М с управляемыми авиаракетами «Вихрь-1» новейшей управляемой ракетой «воздух – поверхность» «Изделие-305».

Напомним, форум «Армия-2023» будет проходить с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре «Патриот», на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка в Московской области.

