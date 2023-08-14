Минобороны сообщило оперативные данные о ходе спецоперации на Украине

Официальный представитель министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге 14 августа сообщил оперативные данные о ходе специальной военной операции на Украине.

Согласно его информации, минувшей ночью ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам производства и хранения безэкипажных катеров, применяемых ВСУ для террористических атак. Цель удара была достигнута, все назначенные объекты поражены.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения ВС РФ уничтожили до 30 боевиков, 3 автомобиля и самоходный миномёт «Alacran» производства Испании.

На Краснолиманском направлении профессиональными действиями подразделений группировки «Центр», ударами армейской авиации и огнём артиллерии отражены 2 атаки ВСУ в районе населённого пункта Червоная Диброва (ЛНР). Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, 2 пикапа и 3 боевые бронированные машины.

На Купянском направлении в результате ударов армейской авиации и огня артиллерии, мужественных действий подразделений «Западной» группировки ВС РФ успешно отражено 6 атак и контратак ВСУ, в районах населённых пунктов Новоселовское (ЛНР), Першотравневое, Синьковка и урочища Маньковка (Харьковской область). Уничтожено до 65 боевиков, 3 боевые бронированные машины, 2 пикапа, 2 гаубицы («Мста-Б», Д-30), 2 самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства, самоходная гаубица «Гвоздика», и самоходная артиллерийская установка «Panzerhaubitze-2000» производства ФРГ.

На Донецком направлении активными и слаженными действиями подразделений «Южной» группировки ВС РФ при поддержке штурмовой и армейской авиации успешно отражены 6 атак ВСУ в районах Белогоровки (ЛНР), Водяного, Красногоровки и Невельского (ДНР). Уничтожено до 150 боевиков, 5 автомобилей, 3 танка, 3 боевые бронированные машины, 2 гаубицы («FH-70» производства Великобритании и «МСТА-Б»), а также склад боеприпасов 53-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Авдеевка (ДНР).

На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток», ударами оперативно-тактической авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Урожайное и Старомайорское (ДНР). Уничтожено до 240 боевиков, 3 боевые бронированные машины, 3 автомобиля, 2 артиллерийские системы М777 производства США и самоходная артиллерийская установка «Cezar» французского производства.

На Запорожском направлении подразделениями ВС РФ при поддержке артиллерии в районе населённого пункта Работино отражены две атаки ВСУ и пресечена деятельность ДРГ. Уничтожено более 50 боевиков, 3 автомобиля, две боевые машины пехоты, танк, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Cezar» производства Франции и самоходная артиллерийская установка «Krab» производства Польши.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок ВС РФ нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 152-х районах. В районе населённого пункта Зелёный Гай (Николаевская область) поражена батарея ЗРК С-300.

Российские средства ПВО перехватили за сутки 2 снаряда РСЗО HIMARS, а также уничтожили 28 БПЛА противника в районах населённых пунктов Верхнекаменка (ЛНР), Донецк, Горловка, Егоровка, Комсомольский, Володино (ДНР), Таволжанка (Харьковская область), Переможное, Пологи, Копани и Очереватое (Запорожская область).

Всего с начала СВО наши войска уничтожили 458 самолётов, 246 вертолётов, 5 736 БПЛА, 430 ЗРК, 11 291 танк и другие боевые бронированные машины, 1 144 боевые машины РСЗО, 5 877 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 12 225 единиц специальной военной автомобильной техники.

Как ранее писал «Эксперт», по данным Минобороны РФ, войска группировки «Запад» захватили три опорных пункта ВСУ, уничтожив до взвода пехоты противника в районе населённого пункта Ольшана (Харьковская область).