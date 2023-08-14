Московский производитель RFID-меток удвоил продажи с начала года

Московская компания ISBC, выпускающая корпусные RFID-метки, удвоила их продажи в январе-июне текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Чаще всего эту продукцию применяют для маркировки грузов, сообщил 14 августа руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Уже 20 лет компания ISBC остается одним из лидеров по разработке и производству современной RFID-продукции, которая используется во многих отраслях. Производитель продолжает расширять сферу применения таких технологий. Например, компания разработала корпусированные метки, которые отличаются сверхвысокой дальностью считывания – до 50 метров, а также устойчивостью к морозам и длительностью срока службы. Продукция пользуется большим спросом у потребителей. В первом полугодии продажа корпусированных RFID-меток увеличилась в два раза», — сказал Владислав Овчинский.

Продукцию выпускают в трех размерах и 11 цветах. Чаще всего ее применяют для маркировки оборотной тары и железнододрожных вагонов, а также оборудования на производствах. Покупателем корпусированных меток стал и город, который устанавливает их на малые архитектурные формы: например, на объекты детских площадок, информационные стенды и указатели.

«Цифровая экономика, и в частности реализация проектов умных городов, требует инновационных решений, позволяющих повысить эффективность работы администраций и городских служб. Корпусированные RFID-метки значительно сокращают время и трудозатраты для инвентаризации, позволяют создать эффективную систему мониторинга качества содержания объектов социальной инфраструктуры, оптимизировать расходы», — прокомментировал директор по продажам компании Егор Орлов.

Метки, которые разрабатывает и выпускает компания, включены в реестр российской промышленной продукции Минпромторга РФ. Напомним, что в ходе государственных закупок заказчики обязаны приобретать товары из этого реестра, отдавая им предпочтение перед иностранными аналогами. Это предоставляет предоставляет отечественным производителям преференции в конкуренции с зарубежными поставщиками.