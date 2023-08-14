Московский завод «АРМИКОН» увеличил выпуск арматуры на 23% в январе-июле 2022 года

Объем производства арматуры и металлоконструкций на заводе «АРМИКОН» вырос на 23% и превысил 22 тысяч тонн по итогам семи месяцев 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Продукцию предприятия применяют в различных отраслях строительства и промышленности. Арматура и арматурные изделия способствуют долговечности железобетонных конструкций. Их используют для усиления каркасов зданий, при строительстве мостов и путепроводов, метро, шахт, дамб и много другого.

Производственные мощности завода «АРМИКОН» позволяют изготавливать более 4 тыс. тонн изделий в месяц и около 48 тыс. тонн в год, добавил Овчинский. Рост показателей выпуска продукции в январе-июле связан с увеличением производственной площадки почти на треть до 13 тыс. кв. метров. За счет этого компания начала проводить обработку листового, фасонного и круглого проката, тем самым расширив спектр оказываемых услуг.

Как рассказал гендиректор завода Андрей Закараускас, на предприятии отслеживают качество поступающего на завод сырья и выпускаемой продукции. Для этого на заводе работает отдел технического контроля и современная лаборатория. В «АРМИКОН» постоянно оценивают потребности рынка и стараются расширить линейку выпускаемой продукции, добавил он.

В 2022 году на заводе обновили парк оборудования, благодаря чему автоматизировали процесс изготовления сложных металлоизделий. В ближайшее время на предприятии ожидают поставку новых станков для обработки металлов. Также на производстве используют программы 3D-моделирования для выпуска деталей различной степени сложности.