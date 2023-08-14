Определен инвестор, который проведет редевелопмент участка в ТиНАО

Компания «Строительная фирма «СМУ-10» вложит около двух млрд рублей в редевелопмент территории площадью 3,5 га в поселении Сосенском в ТиНАО. Девелопер стал победителем аукциона на право комплексного развития этого участка, предложив за него наибольшую цену, сообщил 14 августа заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По словам вице-мэра, цена права на заключение договора о реорганизации этого участка в ходе торгов утроилась и достигла 25,7 млн рублей.

«Три компании боролись за право комплексного развития территории, расположенной между улицами Александры Монаховой и Эдварда Грига в поселении Сосенском. Победителем стало ООО «Строительная фирма "СМУ-10"», которая сможет провести редевелопмент площадки и построить на ней общественно-деловые объекты, куда смогут трудоустроиться около 300 человек», — сказал Владимир Ефимов. По его оценке, объем вложений в этот проект со стороны инвестора составит около двух млрд рублей, а ежегодный эффект для бюджета оценивается в 99 млн.

На данный момент эта территория используется неэффективно: на ней расположены устаревшие склады и стоянки спецтехники, уточнили в правительстве Москвы. Вместо них здесь построят 19,5 тыс кв м жилья, коммерции и производств, в том числе технопарк и торгово-развлекательный комплекс, отметил министр правительства столицы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. «В ближайшее время город направит договор на право комплексного развития территории инвестору, который необходимо подписать в течение 30 дней», – добавил он.

Напомним, программа комплексного развития территорий (КРТ) запущена правительством Москвы, чтобы вернуть в оборот земли города, которые заброшены или используются неэффективно. Общий объем инвестиций в нее оценивается в 8 трлн рублей. Право редевелопмента власти выставляют на торги. Претенденты должны подтвердить опыт капитального строительства, объемы которого должны быть не меньше 1,9 тыс кв м за последние 5 лет.

На этот аукцион было подано четыре заявки от инвесторов, к торгам допустили трех претендентов из четырех, сказал руководитель департамента по конкурентной политике Москвы Иван Щербаков. «Начальная цена аукциона составляла 7,5 млн рублей. В ходе торгов участники последовательно повышали ее с шагом в 149 тысяч рублей. Всего было сделано 123 шага», — отметил он.

В рамках программы КРТ создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются комфортное жилье, дороги, а также вся необходимая инфраструктура. Сейчас в Москве в разных стадиях реализации находится 188 проектов КРТ общей площадью около 2,45 тысячи гектаров.