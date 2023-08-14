ОСК представила модель пассажирского катамарана вместимостью 150 человек

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) представила на международном форуме «Армия-2023» модель пассажирского катамарана проекта 23290.

Об этом сообщает ТАСС.

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Уточняется, что катамаран предназначен для перевозок пассажиров на расстояния до тысячи километров по внутренним водоемам и прибрежным районам морей. Пассажировместимость судна составляет 150 человек, в катамаране есть три места для пассажиров с ограниченными возможностями. Кроме того, судно оснащено системой ночного видения и комплектом прожекторов, которые позволяют эксплуатировать его в ночное время.

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин заявил, что государственный пакет акций Объединенной судостроительной корпорации будет передан банку ВТБ.

РБК со ссылкой на несколько осведомленных источников 14 августа пишет, что пост председателя совета директоров ОСК после перехода ее в доверительное управление ВТБ вместо бывшего губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко может занять президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин; главой компании будет назначен первый зампред кредитной организации Андрей Пучков.

Как рассказал между тем «РИА Новости» нынешний глава ОСК Алексей Рахманов, до конца 2023 года корпорация поставит российскому Военно-морскому флоту не менее пяти кораблей. «В текущем году мы уже сдали три новых корабля и один отремонтировали. До конца года рассчитываем передать еще не менее пяти», — отметил Рахманов, не пояснив, о каких именно судах идет речь.

Сообщается, что до конца года военный флот также получит две атомные подводные лодки — «Красноярск» (проект 885М, «Ясень-М») и «Александр III» (проект 955А, «Борей-А»).