Плавающий рубль заплыл за буйки

По предварительной оценке ЦБ РФ, реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств — основных торговых партнеров России в январе-июле 2023 года снизился на 26,4%. А за июль этот показатель снизился на 7,7%.

Регулятор уверен, что решающим фактором, который привел к ослаблению рубля, является динамика импорта и экспорта.

Зампред Центробанка Алексей Заботкин заявил в конце минувшей недели, что Банк России не видит рисков финансовой стабильности из-за ситуации с курсом национальной валюты. Высказался зампред и по теоретическим вопросам. Он подчеркнул, что, по мнению ЦБ, теория о связанности динамики курса рубля со значительными капитальными операциями не обоснована.

Статья по теме: Рубль рыдал после решения ЦБ

«Мы по-прежнему придерживаемся режима плавающего валютного курса. Он позволяет экономике эффективно подстраиваться под меняющиеся внешние условия, а Банку России — проводить независимую денежно-кредитную политику», — добавил представитель ЦБ.

При этом влияние ключевой ставки на ряд переменных изменилось, констатировал он. И, в частности, это касается обменного курса рубля.

«Теперь ключевая ставка влияет на него более опосредованно. До 2022 года, при более свободном трансграничном движении капитала, решение по ключевой ставке быстро транслировалось в курс рубля напрямую через стоимость финансовых инструментов и потоки по финансовому счету. Теперь изменение ключевой ставки в большей степени реализуется через ее воздействие на внутренний спрос, а через него — на спрос на импорт и далее — на курс рубля. Влияние через канал, который связан с потоками капитала, сохраняется, но в меньшей мере, чем до 2022 года», — отметил Заботкин.

Он также выскзался по поводу одного заметного на минувшей неделе решения ЦБ, сообщив, что прекращение закупки валюты в рамках бюджетного правила, на которое пришлось пойти через уже три дня после начала таких закупок, носит временный характер. Заботкин признал, что это решение принято в ожидании того, что оно повлияет на снижение волатильности рубля.

Между тем в пятницу, 11 августа, курс доллара побил новый рекорд, достигнув отметки 98,45 рубля: максимум почти за полтора года. Подскочила и стоимость евро, курс поднимался до 108,15 рубля.

В свою очередь помощник прещидента Максим Орешкин заявил о том, что нестабильный курс рубля и его обесценивание — результат мягкой денежно кредитной политики.

Но, как отмечает инвестиционный советник, основатель Университета инвестиций Юлия Кузнецова, еще в 2020 году ЦБ заявлял, что пока экономика не восстановится, Банк России будет поддерживать ее низкими процентными ставками.

«Мягкая денежно-кредитная политика повышает доступность кредита, тем самым поддерживает спрос в экономике — как потребительский, так и инвестиционный, — говорила тогда глава ЦБ. — Что, в свою очередь, ускоряет возвращение экономики к потенциалу и одновременно стабилизирует инфляцию на нашей цели вблизи 4%», — объясняла глава ЦБ.

Как полагает Юлия Кузнецова, снижение курса— это результат низкого товарооборота России и, конечно покупки валюты и вывода ее за рубеж. Плюс ко всему, власти сами осуществляют покупки валюты, чем провоцируют ее рост, говорит эксперт.

ЦБ отмечал, напоминает она что снижение рубля вызвано валютными операциями с брокерами, заявив о наличии подозрений, что рост курса доллара связан с незаконным выводом замороженных активов инностранных инвесторов российскими брокерами с помощью [специальных] схем. Банк России на этом фоне даже пригрозил отозвать у них лицензии.

Отказавшись от покупки валюты с 10 августа вплоть до конца 2023 года, Центральный банк преследует цель снизить волатильность на валютном рынке, отмечает сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский. Но, констатирует он, пока это не помогает, и сегодня на утренней сессии доллар вновь укрепился, преодолев психологический барьер в 100 рублей. Евро в свою очередь торгуется в районе 109,5.

Денежный объем экспорта снизился на 35%, а внутренний спрос быстро восстановился, что привело к увеличению объема рублевого импортного спроса при том же объёме иностранной валюты, отмечает аналитик.

Что касается курса рубля, то достаточно посмотреть на график, добавляет Николай Переславский. Он считает, что максимум, показанный долларом в марте 2022 года на уровне 120 рублей при текущем положении вещей, а именно — изменении валютной структуры, например, непропорционально быстром увеличении доли рубля в структуре экспорта, вполне может оказаться реальностью в этом году.

«Эффективный курс рубля в августе снизился примерно еще на 6-7% по моим подсчетам. Что будет в конце месяца — посмотрим, но вряд ли курс будет расти. Январь-июль — 26,4%: рыночный курс упал на столько же, как и эффективный», — заключает аналитик.