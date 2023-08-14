«Пока хватает хоть на что-то»: на московском рынке жилья случился ажиотаж

В первом полугодии цены на рынке недвижимости московского региона топтались на месте, однако в июле стоимость метра за месяц подскочила сразу на 0,5-1,1%. Ускорение темпов ослабления рубля привело к реализации отложенного спроса, и граждане поспешили вложить обесценивающиеся капиталы в московские метры как в «вечную ценность», считают специалисты аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» (ИРН).

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«Обладатели валютных сбережений, отрезанные от рынка с прошлого года из-за слишком крепкого рубля, резко увеличили свою платежеспособность и поспешили воспользоваться выгодным для них курсом, а те, кто копил на квартиру в рублях, решили срочно выйти на рынок, пока хватает хоть на что-то или чтобы вложить обесценивающиеся капиталы в московские метры как в "вечную ценность"», — сообщили аналитики.

Специалисты прогнозируют, что в ближайшее время рынок будет оставаться достаточно активным. Ослабление рубля и вероятное повышение ключевой ставки будут подогревать спрос со стороны ипотечников. На фоне всплеска спроса небольшой прирост цен на жилье может продолжиться, однако вряд ли он будет значительным, считают в ИРН.

«Уже осенью покупательская активность, скорее всего, сократится – искусственный ажиотаж всегда приводит к исчерпанию спроса будущих периодов. В последний раз мы наблюдали это в прошлом году, когда вслед за весенним скачком спроса и цен последовал многомесячный спад», — резюмировали аналитики.