Регионы получат право вводить курортный сбор

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству к 15 декабря предоставить регионам право вводить курортный сбор. Перечень его поручений по итогам совещания о развитии туризма в СКФО опубликован на сайте Кремля.

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«Обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, устанавливающих право органов государственной власти субъектов РФ на введение курортного сбора в этих субъектах с учетом опыта реализации на территориях Республики Крым, Алтайского, Краснодарского, Ставропольского краев, г. Санкт-Петербурга и федеральной территории «Сириус» эксперимента по развитию курортной инфраструктуры», — говорится в поручении президента.

28 июня в ходе совещания по развитию туристической отрасли губернатор Ставрополья Владимир Владимиров обратился к президенту с просьбой о взимании курортного сбора на постоянной основе без экспериментального режима. По его словам, за счет сбора регион ежегодно получает 100 млн рублей, что позволяет создавать новую и ремонтировать уже существующую курортную инфраструктуру.

Эксперимент по введению курортного сбора действует в России с 2018 года на территории Крыма, Алтайского, Краснодарского и Ставропольского краев. В 2022 году он был продлен, в него были включены Санкт-Петербург и «Сириус».

