Российские военные отразили две украинские атаки на сватовском направлении

Артиллерия группировки войск «Центр» отразила две атаки украинских штурмовиков на сватовском направлении.

Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Александр Савчук, передает ТАСС.

«На сватовском направление огнем артиллерии группировки войск "Центр" отражены две попытки атаки штурмовых групп 66-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Потери противника составили до 10 человек, уничтожена бронированная машина», — заявил Савчук.

Он сообщил, что в районе населенного пункта Плащанка зенитным ракетным комплексом «Стрела-10» был сбит украинский беспилотный летательный аппарат.

Также отмечается, что передовые подразделения, штурмовая и армейская авиация нанесли удар по штурмовым группам двух бригад ВСУ на Краснолиманском направлении.

«На Краснолиманском направлении в районе торского участка Серебрянского лесничества передовыми подразделениями российской группировки, а также штурмовой и армейской авиацией нанесено поражение по штурмовым группам 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ. Потери противника составили более 60 боевиков, уничтожены: боевая машина пехоты, бронированная машина, два автомобиля пикап, а также 120-миллиметровый миномет противника», — сказал Савчук.