«Ростех» представил мобильный комплекс для борьбы с беспилотниками

Холдинг «Росэлектроника» (входит в госкорпорацию «Ростех») представил на форуме «Армия-2023» многофункциональный мобильный комплекс для борьбы с БПЛА «Рать».

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Об этом сообщает пресс-служба «Ростеха».

Уточняется, что в состав комплекса входят активная РЛС, системы обнаружения и подавления дронов, а также оборудование для наблюдения в условиях нулевой видимости.

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«На форуме демонстрируются две модификации комплекса — с системой направленного лазерного уничтожения и оснащенная пушечным вооружением с дистанционным подрывом снарядов», — говорится в сообщении.

Комплекс «Рать», созданный специалистами НПП «Исток» им. Шокина на базе бронеавтомобиля СБА-70К4, может распознать дрон размером с птицу на расстоянии 4 км; комплекс обнаружения и подавления сканирует эфир в автоматическом режиме, распознает и разрывает каналы управления аппаратом в сфере радиусом до 1,5 км. «В модификации комплекса с пушечным вооружением используется дистанционно управляемый боевой модуль с 30-миллиметровой пушкой и системой управления подрывом снарядов, который позволяет физически уничтожать цели на расстоянии до 4 км», — информирует пресс-служба.

Оборудование комплекса интегрировано в единую интеллектуальную бортовую информационно-управляющую систему, отмечают в госкорпорации. «Данные от средств обнаружения и наблюдения поступают на центральный пульт управления, система обрабатывает параметры цели и предлагает оператору несколько вариантов дальнейших действий», — указывается в пресс-релизе.

По словам гендиректора Объединенной приборостроительной корпорации (управляющей организации холдинга «Росэлектроника») Сергея Сахненко, новинка представляет собой уникальный комплекс, способный противодействовать беспилотникам, в том числе передвигаясь по пересеченной местности.

«Изделие предназначено для защиты как стационарных, так и подвижных объектов. Его потенциальными потребителями являются силовые ведомства, а также зарубежные заказчики», — рассказал Сахненко.

Сообщается и о других средствах борьбы с беспилотниками, которые «Ростех» демонстрирует в рамках «Армии-2023»; среди них противодронное ружье «Пищаль-Про» производства «Росэлектроники» — одно из самых легких решений для подавления БПЛА. Также госкорпорация презентовала комплекс «Серп-ВС5», обеспечивающий защиту территории от дронов в радиусе до 5 км, и комплекс всенаправленного действия «Купол», создающий над объектом защитную полусферу радиусом не менее 2 км, внутри которой блокируется управление беспилотником.