Рубеж взят: ЦБ почти на три рубля повысил курсы доллара и евро

Банк России установил на 15 августа официальный курс доллара на уровне 101,0399 рубля, курс евро — на уровне 110,6847 рубля, юаня — 13,8741 рубля. Это следует из информации, опубликованной на сайте ЦБ.

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По сравнению с официальным курсом, определенным на 12-14 августа, курс доллара повышен на 2,8 рубля (с 98,2066), евро — на 2,7 рубля (с 107,9723), юаня — на 34 копейки (с 13,5351).

В ходе торгов на Мосбирже 14 августа курс доллара поднимался до 101 рубля, евро — до 111 рублей впервые с 23 марта 2022 года.

Регулятор также повысил учетные цены на драгоценные металлы: на золото ― до 6 223,49 руб./грамм (с 6 065,07 рублей); на серебро ― до 73,71 руб./грамм (с 71,99); на платину ― до 2 959,39 руб./грамм (с 2 844,83), на палладий ― до 4 301,02 руб./грамм (с 4 006,76).

