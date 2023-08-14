Рублю готовятся бросить спасательный круг

С самого открытия валютных торгов на Московской бирже в 7.00 мск. рубль начал слабеть. В первые утренние часы на рынке присутствуют в основном активные спекулянты, и именно они задали тренд сегодняшней сессии.

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Логику игроков можно понять. В пятницу на рынке были предположения, что в выходные Банк России для спасения рубля предпримет экстренные меры, среди которых назывались сильное повышение ключевой ставки и введение 100-процентной обязательной продажи валюты экспортерами.

Однако регулятор сохранил гордое молчание, делая вид, что продолжает контролировать ситуацию. В ЦБ сегодня с утра «Интерфаксу» лишь повторили, что «на сегодня угрозы финансовой стабильности нет». Даже если так, ограничиваться такой формулировкой означает выражать не слишком уважительное отношения к общественному мнению, причем как широкой публики, так и профессионалов, из которых мягко говоря далеко не все согласны с этими успокоительными заявлениями.

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В результате, курс очень быстро пробил отметку 100 руб. за доллар, и российская валюта ускорила снижение. Это также было ожидаемо – у многих спекулянтов, делавших ставки на укрепление российской валюты, стали срабатывать ограничивающие убытки стоп-заявки, в результате чего они продавали рубль и покупали доллар.

Представители властей все же попытались поддержать рубль словесными интервенциями.

Помощник президента РФ Максим Орешкин заявил ТАСС, что нормализация курса ожидается в ближайшее время. Но что такое «нормализация курса» и когда наступит это «время», он не разъяснил. Поэтому участники торгов проигнорировали его слова.

При этом, экономически активных и просто неравнодушных к показателям национальной экономики граждан способно было скорее удивить заявление главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, который почему-то решил, что большинству населения «наплевать» на соотношение рубля к доллару. Естественно, что и это своеобразное мнение не нашло откликов у профессионалов финансового рынка.

При этом оба чиновника считают, что ситуация с рублем находится под контролем.

Но рынок с этим мнением согласен не был. Один из трейдеров в беседе с «Экспертом» предположил даже, что Банк России упустил возможность стабилизировать рубль. По его словам, на сильное повышение ключевой ставки, до 15-18% годовых, регулятор не пойдет, поскольку это резко увеличит нагрузку на госдолг. Более же мягкое повышение ставки сейчас уже может не дать должного эффекта, считает он.

С ним согласен и заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко. «Проблема стабилизации курса рубля в среднесрочном плане в том, что, чем выше курс, тем меньше валюты надо продать экспортерам, а покупки по ранее заключенным импортным контрактам не уменьшаются. Это сокращает ликвидность, способствуя дальнейшему росту курса», — пишет он в своем обзоре.

Но рынок по-прежнему ждет каких-то шагов от монетарных властей, и их бездействие начинает пугать. А для финансового рынка традиционным уходом от риска и страхов является покупка твердой валюты. Тем самым получается что-то наподобие закручивающейся спирали.

«Текущая риторика властей не говорит о готовности оперативно вмешиваться в торги через прямые интервенции. Как следствие, у тренда на ослабление рубля нет моментальных стимулов к остановке», - считают аналитики Росбанка.

Таким образом, у рубля есть все шансы продолжить претендующий на рекордные показатели период девальвации. «Если смотреть на последнюю волну ослабления рубля, принимая за базу 50 по USD/RUB, то текущая девальвация — рекордная. Доллар вырос в два раза, но ранее такое мы уже видели. Жесткий тренд ослабления нацвалюты, по сути, не прекращается вот уже 14 месяцев», — посчитали аналитики БКС, именно немалую продолжительность на фоне быстрых темпов вменяя, очевидно, нынешнему снижению рубля в рекорд.

Но тем временем в ЦБ все же прервали свой, если не рекордный, то просто затянувшийся период олимпийского спокойствия. О том, что 15 августа решено провести внеочередное заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке, сообщили в понедельник под вечер в его пресс-службе.

«Во вторник, 15 августа 2023 года, состоится заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки. Время публикации пресс-релиза о решении Совета директоров — 10:30 по московскому времени», — говорится в сообщении регулятора.

Ожидаемый подъем ставки, а речь практически безальтернативно идет именно об этом — далеко не лучшее решение. Исходя из общей наклонности его риторики, ЦБ скорее обычно ищет для подобной меры повод, чем идет на неё вынужденно. Но эффект на рынок оно должно оказать.

После этого анонса рубль укрепился к основным мировым валютам в ходе торгов на Московской бирже. По данным на 17:22 мск, доллар находился на уровне 99,84 рубля, евро — 108,8 рубля. В 9 утра доллар торговался по 100,16 рубля, евро — 109,52 рубля.