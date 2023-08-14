СМИ: Турция ждёт визита Путина в ближайшие дни

Анкара рассчитывает, что глава российского государства Владимир Путин посетит с рабочим визитом Турцию уже в ближайшие дни.

Об этом пишет турецкая газета Milliyet со ссылкой на свой «осведомленный источник». По данным собеседника издания, президент РФ может приехать в Турцию «в ближайшие дни».

Уточняется, что это будет первый визит главы РФ в государство, которое является членом НАТО с момента начала спецоперации на Украине. При этом дата и место планируемых переговоров Путина с Реджепом Эрдоганом в настоящее время находятся на стадии обсуждения.

Отмечается, что в рамках встречи лидеры двух стран должны обсудить зерновую сделку и ситуацию на Украине.

Как ранее писал «Эксперт», в начале августа в канцелярии турецкого лидера заявили, что Эрдоган договорился с Путиным о визите президента РФ в республику. Однако какой-либо информации о дате предстоящего визита тогда также не было.

