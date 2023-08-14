На США надвигается мощный долговой шторм

Главными признаками надвигающегося шторма являются, по мнению Business Insider, быстрый рост объемов займов и снижение уверенности заемщиков, а также решения крупных рейтинговых агентств: Fitch Ratings недавно понизил кредитный рейтинг всех США, а Moody's – 10 американских банков.

Наверное, можно говорить, что долговой кризис в США уже начался и что начался он весной с краха Silicon Valley Bank, а также обанкротившихся вслед за ним SVB, Signature Bank и First Republic. Последствия мартовских банкротств оказались не очень сильными, но это не помешало экспертам, в том числе и таким известным, как Рэй Далио и Нуриэль Рубини, заявить об угрозе долгового кризиса.

Статья по теме: Госдолг США будет увеличиваться на 5 миллиардов долларов в день в ближайшие 10 лет

Конечно, главный признак надвигающегося долгового кризиса – стремительный рост долгов, которые бьют один рекорд за другим. Задолженность по кредитным картам, к примеру, недавно впервые в истории превысила, по данным ФРС, 1 трлн долларов. Новый рекорд установил и объем личных необеспеченных кредитов, достигший в этом году, по данным TransUnion, 225 млрд долларов. Корпоративные долги в прошлом году выросли, по данным Janus Henderson, на 6,2% и достигли 7,8 трлн долларов. Еще хуже ситуация с госдолгом США. Он в этом году в первый раз в истории страны превысил 32 трлн долларов. По расчетам экономистов Bank of America, следующие 10 лет госдолг продолжит расти и может увеличиваться в среднем на 5 млрд долларов в день.

Еще один признак надвигающегося долгового кризиса – очень быстрый рост корпоративных банкротств. По мере роста учетной ставки, при помощи которой ФРС борется с высокой инфляцией, все больше компаний объявляют о дефолте под давлением долгов. В 2023 г. количество обанкротившихся американских компаний уже превысило этот показатель за весь прошлый год. Причем, превысило существенно. В первые 6 месяцев текущего года о дефолте объявили, по данным Moody's Investors Service, 55 компаний. Это на 53% больше, чем было обанкротившихся компаний в первой половине 2022 года (36).

Если же США вступят в полномасштабную рецессию, хотя вероятность этого не очень высокая, то может быть объявлен дефолт, предупреждают экономисты Bank of America, в общей сложности почти по 1 трлн долларов.

Обращает на себя внимание и резкий рост физических лиц и компаний, которые не в состоянии вовремя оплачивать проценты по кредитам. В строительном секторе в первом квартале, по данным Mortgage Bankers Association, количество просрочек с запаздыванием более 30 дней достиг 3%. Этот рост отразился и в росте просроченных платежей по кредитам под залог коммерческих ипотечных облигаций.

Уровень просроченной задолженности по всем потребительским кредитам вырос в первом квартале 2023 года, по данным ФРС, до 2,23%. В январе-марте 2022 года этот показатель составлял 1,7%.

Естественно, банки в таких условиях пытаются избавиться от наиболее опасных и рискованных кредитов, даже если приходится продавать активы себе в убыток. Среди таких банков замечены JPMorgan, Goldman Sachs и Capital One, пытающиеся избавиться от огромных активов в сфере недвижимости.

В таких сложных условиях банки также прекращают все долговые операции, что чревато большими неприятностями для строительной отрасли. В ближайшие годы в этой отрасли подойдет срок возвращения кредитов почти на полтора триллиона долларов.

Владельцы недвижимости рискуют встретиться с трудностями при рефинансировании ипотечных кредитов, потому что ставка растет, а оценочная стоимость недвижимости снижается. На горизонте, считают опытные инвесторы, уже показалась и волна дефолтов по ипотечным кредитам. Банки стараются действовать на опережение и после весенних дефолтов четверки банков начали ограничивать выдачу кредитов. Кстати, Morgan Stanley несколько месяцев назад объявил о начале кредитного кризиса после того, как американские банки рекордно снизили кредитование.