Театр музыки и шоу lll РИМ в Пушкино - иммерсивная площадка нового поколения

Иммерсивный звук Spacemap Go от культовых Meyer Sound позволяет буквально погрузиться в музыку и видеоряд. Это будет 100% эффект присутствия зрителя на сцене. Высококачественная передача звуковой системы улавливает малейшие шорохи и мелизмы голоса артиста.

«Это словно оказаться на сцене вместе с артистами, быть внутри этого действия, чувствовать происходящее. Звук настолько захватывает тебя на физическом уровне, что если интуиция – это шестое чувство, то наше звуковое оснащение вполне может стать седьмым» — шутит руководитель театра Евгения Харада.

И действительно, если соединить гениальные пьесы, знаменитую школу режиссуры и актерского исполнения, и новые технические возможности, позволяющие почувствовать себя участником событий, то получится ультрасовременное культурное пространство, аналогов, которого в Московской области нет.

III РИМ станет пространством с широким репертуаром развлечений под любой запрос, возраст и вкус: от завзятых театралов до убежденных киноманов, от любителей вечеринок до ценителей модной музыки, от знатоков Stand Up до малышей, пришедших на первое в своей жизни живое шоу.

Театр откроется непосредственно на территории ТРЦ «Пушкино Парк», что даст гостям площадки доступ ко всей инфраструктуре торгово-развлекательного центра, где всегда можно воспользоваться бесплатной парковкой, прогуляться по фуд-молу и магазинам.

Уже сейчас на сайте проекта можно купить билеты на концерты Тосю Чайкину, Стаса Ярушина, группы PIZZA, Владимира Кузьмина, Стаса Старовойтова и других любимых артистов, организовать досуг детям в первых числах сентября цирковыми представлениями, живыми концертами участников «Голос дети», научно-познавательными шоу, и безусловно оценить огромный выбор классических произведений для фанатов театра – «Вий», «Дон Гуан. История любви», постановка «Верни мне мой 2007» и другие.

Официальное открытие намечено на 16 сентября в 18.30. Открывать уникальную площадку будет российский эстрадный певец — Владимир Пресняков.