ЦБ разорвал фондовый и валютный рынки

Рынок акций начал день с мощного роста во главе с акциями экспортеров. К обеду Индекс Мосбиржи вырос на 2%, обновил максимумы года и ушел выше важной отметки 3200 пунктов.

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Ничего удивительного в такой динамике рынка нет. Падение рубля всегда стимулирует покупки акций экспортеров, поскольку трейдеры вполне логично считают, что чем дешевле стоит отечественная валюта, тем больше будет балансовая прибыль экспортирующих компаний и тем дороже должны стоить их акции.

Ситуация резко изменилась после 17.00 мск, когда по СМИ прошли сообщения, что завтра утром совет директоров Банка России внеочередным образом соберется решать вопрос с ключевой ставкой. Нет никаких сомнений, что ставка будет повышена, но пока никто не берется прогнозировать, насколько.

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Информации о созыве внепланового совета директоров ЦБ оказалось достаточной для того, чтобы по рынку акций началась мощная фиксация прибыли, в результате которой Индекс Мосбиржи закрылся с потерями в 0,8%.

Повышение ключевой ставки всегда негативно для акций реального сектора экономики, поскольку увеличивает затраты бизнеса на обслуживание кредитов, а при этом еще и повышает процентные ставки по безрисковым вложениям, таким как ОФЗ и банковские депозиты.

К этому стоит добавить, что резко, на 1,8% относительно пятничного закрытия, укрепился рубль, падение которого тащило вверх акции экспортеров. Последняя сделка на валютном рынке Московской биржи прошла по котировке 97,6625 руб. за доллар, на пике же снижения за доллар сегодня давали 101,75 рублей.

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Впрочем, не все высоколиквидные бумаги ушли в «красную» зону. Ростом на 1,6% отметилась «Газпромнефть», которая в очередной раз переписала исторический максимум. За последние три сессии акция на пике дорожала на 13,5%.

Динамика же банковского сектора настораживает. Сбер подешевел на 1,3%, ВТБ – на 2,1%, расписки Группы «Тинькофф» — на 3,5%. Обычно банки первыми начинают и расти, и падать при формировании нового тренда рынка.

Неоправданным пока выглядит снижение акций Московской биржи на 1,8%. Эти бумаги являются бенефициаром повышения ключевой ставки, поскольку с ее ростом биржа нарастит доходы от размещения свободных средств.

Несколько пугает и рост акций «Газпрома» на 0,3%. В течение дня бумага прибавляла более 4%. Среди трейдеров есть подтвержденное долгосрочной статистикой мнение, что неожиданный и беспричинный рост «Газпрома» опережающими рынок темпами сигнализирует о завершении восходящего тренда.

Впрочем, пока о наступлении какой-то серьезной коррекции по рынку акций и рублю говорить рано. Сегодняшняя реакция фондового и валютного рынков имеет под собой большую эмоциональную составляющую. Многие игроки предпочли сохранить часть заработанного, а заодно увеличить долю денег в портфеле, чтобы завтра принимать решения на основе новой ставки ЦБ и, возможно, комментариев регулятора.

Пока можно предположить, что если повышение ставки будет несущественным, то рынок акций возобновит рост, а рубль – снижение, но, возможно, более плавное.