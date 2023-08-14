Центробанк проведет внеочередное заседание по ключевой ставке

Внеочередное заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке состоится 15 августа, сообщили в пресс-службе ЦБ.

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«Во вторник, 15 августа 2023 года, состоится заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки. Время публикации пресс-релиза о решении Совета директоров — 10:30 по московскому времени», — говорится в сообщении регулятора.

После этого анонса рубль укрепился к основным мировым валютам в ходе торгов на Московской бирже. По данным на 17:22 мск, доллар находился на уровне 99,84 рубля, евро — 108,8 рубля. В 9 утра доллар торговался по 100,16 рубля, евро — 109,52 рубля.