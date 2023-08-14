Цены на газ: что после паники

Спотовая цена газа в Европе опустилась ниже уровня 400 долл. за тыс. куб. м после панического роста в минувшую среду. Контракт с поставкой «на день вперед» на хабе TTF в Нидерландах, передает «Интерфакс» закрылся на уровне 394 долл. за тысячу кубометров. Тем не менее, в пользу нарастающих проблем на этом рынке говорит целый ряд факторов.

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Так, в середине прошедшей недели Оператор ГТС Украины (ОГТСУ) объявил форс-мажор приема газа для транзита через «Сохрановку», так как якобы не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией «Новопсков». Маршрут через «Сохрановку» обеспечивал транзит более 30 млн куб. м в сутки. Российский концерн считает, что оснований для форс-мажора не существует, как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.

Еще одной причиной роста цены стала угроза забастовки на СПГ-заводах Chevron и Woodside в Австралии — второго крупнейшего экспортера сниженного природного газа в мире. Сокращение предложения в Азии может отразиться и на рынке Атлантики. Есть и дополнительные факторы роста цен: профилактика на добычных промыслах в Норвегии и повышение температуры воздуха в Европе.

Ветрогенерация в Европе в четверг продолжила снижение. Ветряки 10 августа обеспечили 9% потребностей региона в электроэнергии, сообщает ассоциация WindEurope. В августе 2022 года их вклад был 10%, в июле 2023-го — 14%.

Между тем, цены на СПГ в Северной Азии изменились более сдержанно, поскольку трейдеры сопоставляют риск предложения со слабым спросом, сообщили аналитики ANZ Bank. Рынок, похоже, ожидает, что низкая промышленная активность в Азии предоставит больше возможностей для преодоления шоков предложения.

Новые ценовые ориентиры

Спотовые цены на натуральный газ на хабе TTF в Нидерландах на минувшей неделе показывали повышенную волатильность, указывает специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов. В среду и четверг биржевые котировки на газ достигали отметки 480 долл. за тысячу кубов, где расположено сильное сопротивление, с последующей коррекцией. В пятницу цена на газ колебалась в диапазоне 430-$410 долл. за тысячу кубов.

Взрывной рост котировок в середине недели объяснялся несколькими факторами, подтверждает эксперт. В качестве первого он упоминает австралийскую ситуацию, второй фактор — остановка добычи газа на месторождениях в Норвегии в связи с ежегодными профилактическими работами. Третий — сильное повышение температуры воздуха в Европе.

Во всех трёх пунктах рыночные игроки увидели уменьшение предложения при стабильно увеличивающимся спросе, так как Европа активно закачивает газ в подземные хранилища для потребления зимой, отмечает Николай Вавилов. Именно поэтому цены начали расти, несмотря на рекордный для этого времени года уровень заполняемости подземных хранилищ — 90%. Европа помнит прошлогодний взлёт цен из-за повышенных геополитических рисков и не хочет подобного повторения в этом году.

Что же касается пятничного снижения цен, то, говорит эксперт, синоптики спрогнозировали понижение температуры в Европе на следующей недели до оптимальной. Профилактические работы в Норвегии закончатся согласно графику, а значит добыча и поставка газа на рынок Европы возобновятся в прежних объёмах. По третьему пункту — забастовке на заводах Chevron и Woodside, сохраняется неопределенность, хотя руководители склоняются к удовлетворению требований рабочих.

В настоящий момент цены на газ находятся на справедливых уровнях, считает Николай Вавилов, однако в дальнейшем, как можно видеть на приведенном примере, при малейшем намёке на снижение предложения, биржевые цены снова начнут расти.

Ралли цен на газ в Европе сменилось коррекцией, соглашается старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Рональд Смит. Европейские цены на газ опустились с панических максимумов прошлой среды: рынок более трезво оценивает ближайшие перспективы баланса спроса и предложения. Если забастовка на СПГ-заводах Австралии не состоится, то возможна дальнейшая коррекция до 300 долл./тыс. куб. м, полагает он.

Паника по поводу угрозы забастовки в Австралии угасает. «Мы считаем, что коррекция с максимумов среды на самом деле была сильнее, чем кажется. Падение цен в конце недели было бы не таким скромным, если бы не снижение ветровой электрогенерации. В пятницу на ветровые станции пришлось всего 10% от общего объема выработки электроэнергии в Европе против 19% по итогам недели в целом. Это снижение привело к увеличению доли газовой генерации до 16%, что на 3 п.п. выше среднего за неделю. Если бы поставки ветровой электроэнергии не изменились, цены на газ, по-видимому, снизились бы еще больше», — говорит аналитик.

Если забастовка продлится несколько недель или месяцев, то цены на газовые фьючерсы могут вырасти до конца года и даже превысить 610 долл./тыс. куб. м для январских поставок, прогнозирует Рональд Смит.

Однако если в ближайшее время забастовки не произойдет, то в БКС ждут быстрого падения цен на газ в ближайшие 2-3 недели, поскольку заполнение газохранилищ в Европе начнет подходить к концу. В пятницу европейские хранилища были заполнены на 88,8% (+0.29 п.п. в день, что примерно на 15 п.п. выше обычных уровней). При таких темпах к середине недели они будут заполнены на 90%, а к 1 сентября — на 95%.