В Госдуме Набиуллину попросили разъяснить причины падения курса рубля

Депутат нижней палаты российского парламента от партии «Справедливая Россия - За Правду» Дмитрий Кузнецов попросил главу ЦБ РФ Эльвиру Набиуллину разъяснить причины падения курса рубля и последствия этого для населения.

Как передаёт РИА Новости, это следует из соответствующего письма, который парламентарий направил на имя руководителя регулятора. Кузнецов, в частности, отметил, что, согласно оценкам экспертов, в 2023 году рубль просел к доллару на 30%, при том, что «многие экономисты заявляют, что к концу текущего финансового года инфляция может вырасти до 15%, а реальная вырастет ещё больше».

В этой связи Кузнецов выразил беспокойство возможным ростом цен для потребителей, особенно на импортные товары, «которые продолжают занимать в потребительской корзине россиян порядка 40% - от продуктов питания до бытовой техники».

На основании изложенного, депутат просит Набиуллину дать разъяснения для избирателей о причинах падения курса рубля и возможных последствиях, которые ожидаются от этого, с целью предупреждения россиян о возможной высокой инфляции и росте цен в стране.

В комментарии агентству парламентарий предложил вернуться к мерам годичной давности, в народе названным «мерами Мишустина-Белоусова».

«Пусть под копирку выполнят, то, что было год назад, в марте-апреле 2022 года. И всё. Курс вернётся к 65-702», – резюмировал Кузнецов.

Как ранее писал «Эксперт», утром 14 августа курс доллара составил 100,16 руб., что на 72,5 коп. выше закрытия предыдущих торгов. Евро торговался на уровне 109,52 руб., подорожав на 74 коп. По данным на 14:30 мск курс доллар составляет уже 101,18 руб., а евро торгуется по 110,84 руб.