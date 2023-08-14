В Госдуме Польшу назвали военной угрозой для России

Член комитета по безопасности и противодействию коррупции нижней палаты российского парламента Михаил Шеремет назвал Польшу военной угрозой для нашей страны.

Так он прокомментировал информацию о предстоящей закупке Варшавой тысячи танков. По его мнению, такие действия Польши воспринимаются не иначе как военная угроза, передаёт URA.RU.

«Стремление Польши в точности повторить судьбу нацистского украинского режима, разрушившего до основания некогда благополучную страну, вызывает сомнения в адекватности президента Анджея Дуды, – считает депутат. – Надо отметить, что никаких предпосылок и военных угроз со стороны Москвы и её союзников в отношении Варшавы не делалось, что нельзя сказать о Польше, ставшей фактически третьей стороной во время спецоперации на Украине».

При этом Шеремет отметил, что Россия будет действовать против Польши не так, как по отношению к Украине.

«Очень важно, чтобы Польша давала себе отчёт в предпринимаемых ею действиях против России в поддержку возродившегося украинского фашизма. Ведь Польша для нас отнюдь не Украина».

В этой связи о предупредил, что вполне возможно, в последствии может появиться новое художественное огненное полотно с лаконичным названием: «Последний день Варшавы.

Напомним, ранее глава Минобороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна закупит 1 тыс. южнокорейских танков К2. Также он пообещал насытить бронетанковые части армии американскими танками.

Кроме того, как писал «Эксперт», в конце июня премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава готова к размещению у себя американского ядерного оружия США. По его мнению, ядерное оружие следует разместить в Польше как можно скорее, и уточнил, что это должно быть решение Вашингтона.

В ответ на это зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупредил, что размещение на территории Польши американского ядерного оружия может привести к его применению.

«Но есть в этом и положительная сторона. Исчезнут все дуды, моравецкие, качиньские и пр. нечисть. Ну и другие исчезнут, увы…», – считает российский политик.