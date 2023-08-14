В Минобороны рассказали о захвате трех опорных пунктов ВСУ в районе села Ольшана

Войска группировки «Запад» захватили три опорных пункта ВСУ, уничтожив до взвода пехоты противника в районе населенного пункта Ольшана.

Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

«В ходе боевых действий штурмовые группы 6-й общевойсковой армии овладели тремя опорными пунктами, тремя наблюдательными постами и разгромили до взвода пехоты в районе населенного пункта Ольшана», — приводит слова Зыбинского Минобороны.

Сообщается, что на Купянском направлении в течение дня ВСУ осуществили шесть контратак на позиции российских войск; все они были успешно отражены. «Потери противника составили более взвода живой силы», — уточнил Зыбинский.

По его словам, в полосе обороны 1-й танковой армии противник штурмовыми группами 32-й и 44-й отдельных механизированных бригад провел две атаки на позиции российских войск. «Артиллерией группировки нанесено огневое поражение, потери противника составили до взвода живой силы», — рассказал офицер.

Он отметил, что экипажи вертолетов Ка-52, Ми-35 и штурмовиков Су-25 нанесли восемь авиаударов по скоплениям живой силы и огневых средств подразделений 14-й и 32-й отдельных механизированных бригад и подразделений территориальной обороны Украины в районе населенных пунктов Синьковка и Кисловка.